Zapomeňte na fotovoltaiku na střeše či na balkoně. Nově se teď začne dávat úplně jinam

Když balkon vyrábí elektřinu
Čtyřčlenná rodina v běžném panelovém bytě v rumunské metropoli už přes dva roky používá fotovoltaiku, kterou nikdy neviděla na střeše. Solární články jim totiž denně vyrábějí elektřinu přímo z balkonového prosklení. Poloprůhledná skla orientovaná k jihu zachytávají sluneční paprsky a mění je na energii – bez baterií, bez složitých střídačů, bez povolení od distributora.
Instalovaný výkon celé prosklené plochy dosahuje 845 Wp a vyrobený proud putuje rovnou do bojleru. Tam se okamžitě přemění na teplo a ohřeje vodu pro celou domácnost. Systém funguje v ostrovním režimu, takže žádná elektřina neodtéká do veřejné sítě – a právě proto nevyžaduje úřední schvalování ani složitou byrokracii.
Bojler jako tepelná baterie
Princip je geniálně jednoduchý. Zatímco klasické fotovoltaické instalace potřebují drahé akumulátory na ukládání přebytků, tady roli baterie přebírá obyčejný ohřívač vody. Během slunečného dne fotovoltaická skla dodávají stejnosměrný proud přímo do topného tělesa v bojleru. Vyrobená elektřina se okamžitě mění na teplo a zůstává uložená v nádrži až do okamžiku, kdy někdo otevře kohoutek.
Pokud slunce během dne nedodá dostatek energie, chytrý regulátor po západu automaticky přepne bojler na síťové napájení a dohřeje vodu na požadovanou teplotu. Rodina tak má teplou vodu vždy k dispozici, bez ohledu na počasí. Elektrické zapojení jednotlivých skel je navrženo tak, aby výsledné napětí odpovídalo parametrům topného tělesa – bez nutnosti aktivního MPPT měniče. Při měření dosáhl systém maximálního výkonu 499 W.
Téměř polovina energie z oken
Výsledky po dvou letech provozu překvapily i samotné provozovatele. V prvním sledovaném období dodala fotovoltaická okna 446 kWh a pokryla tak 46,7 % veškeré energie potřebné k ohřevu vody. Druhý rok přinesl podobné hodnoty – 462 kWh a 43,7% pokrytí spotřeby. To znamená, že rodina ušetřila téměř polovinu nákladů na teplou vodu, aniž by musela instalovat jediný panel na střechu.
Solární skla využívají tenkovrstvé fotovoltaické články na bázi telluridu kadmia (CdTe). Právě tato technologie umožňuje, aby zůstala poloprůhledná a zároveň efektivně vyráběla elektřinu. Z celkových 12,9 m² prosklení balkonu tvoří fotovoltaická část 7,92 m².
Bonus: méně přehřívání v létě
Solární okna mají ještě jeden nečekaný efekt. Část slunečního záření zachytí dříve, než pronikne dovnitř bytu, a tím výrazně omezují jeho přehřívání během horkých měsíců. Výpočty ukázaly snížení solárních tepelných zisků prosklené fasády přibližně o 40 %.
Modelové propočty naznačují možnou úsporu elektřiny na klimatizaci v rozmezí 433 až 481 kWh za léto. Přestože nejde o skutečně naměřenou spotřebu, ukazuje to zajímavý potenciál technologie – fotovoltaika v oknech nejen vyrábí energii, ale zároveň chrání interiér před letním žárem.
Rumunský experiment tak otevírá zcela novou cestu pro obyvatele bytů, kteří nemají přístup na střechu ani možnost instalovat klasické panely. Fotovoltaika zabudovaná do oken, balkonů či zábradlí a energie uložená jednoduše v podobě teplé vody – to může být budoucnost městské energetiky.
Zdroje článku: cleantechnica.com, mobilizujeme.cz, linkedin.com, nespechej.cz
Autor článku: Roman Veselý