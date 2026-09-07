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Zapomeňte na fotovoltaiku na střeše či na balkoně. Nově se teď začne dávat úplně jinam

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Byt v Bukurešti vyrábí elektřinu přímo z balkonových skel. Výsledky po dvou letech provozu ukazují, že solární okna dokážou pokrýt téměř polovinu spotřeby teplé vody.
Zapomeňte na fotovoltaiku na střeše či na balkoně. Nově se teď začne dávat úplně jinam

Zapomeňte na fotovoltaiku na střeše či na balkoně. Nově se teď začne dávat úplně jinam

Zdroj: Unsplash
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Tento článek byl publikován ze zdrojů NESPECHEJ.cz

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