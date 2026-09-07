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Obří zakázka za 165 miliard je schválena. České dráhy budou jezdit dalších 30 let

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Dennívýzva
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Vedení Prahy souhlasilo s uzavřením třicetileté smlouvy s Českými drahami (ČD) za 165,17 miliardy korun na provoz příměstských vlaků od roku 2030. Kontrakt dnes na základě výsledků tendru schválili radní města, stejně tak jej dnes odsouhlasili i zastupitelé Středočeského kraje, který byl hlavním zadavatelem zakázky. Podpisu smlouvy tak již nic nebrání. ČD na linkách vlaky provozují i nyní, v tendru porazily firmu RegioJet, která nabídla cenu 183,65 miliardy korun.
Obří zakázka za 165 miliard je schválena. České dráhy budou jezdit dalších 30 let

Obří zakázka za 165 miliard je schválena. České dráhy budou jezdit dalších 30 let

Zdroj: České dráhy
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Pražská Drbna

Pražská Drbna sleduje tep metropole z první ruky. V záplavě celostátních zpráv nabízí pohled z ulice – na to, co se děje v městských částech, mezi lidmi, v dopravě, na radnici i v kultuře. Neřeší jen velké kauzy, ale i malé události, které utvářejí každodenní život v hlavním městě. Čtenáři tu...

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