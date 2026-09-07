Obří zakázka za 165 miliard je schválena. České dráhy budou jezdit dalších 30 letPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Obří zakázka za 165 miliard je schválena. České dráhy budou jezdit dalších 30 let
Pražský magistrát podpoří duchovní péči ve dvou věznicích. Dar ve výši 660 tisíc korun půjde na výstavbu...
Pražský okruh ve směru na Ruzyni dnes zablokovala vážná dopravní nehoda. K události došlo před Lochkovským...
Pasová kontrola na Terminálu 1 Letiště Václava Havla se rozšíří o pět přepážek a čtyři samoobslužné brány....
Afrika má být na mapách větší, Grónsko naopak menší. OSN podpořila změnu, která může časem proměnit mapy...
Pražská Drbna sleduje tep metropole z první ruky. V záplavě celostátních zpráv nabízí pohled z ulice – na to, co se děje v městských částech, mezi lidmi, v dopravě, na radnici i v kultuře. Neřeší jen velké kauzy, ale i malé události, které utvářejí každodenní život v hlavním městě. Čtenáři tu...Všechny články tohoto autora →
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