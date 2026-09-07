Velký úspěch malých házenkářů z Liberce. Na házenkářském festivalu urvali stříbro

Tým minižáků tvoří děti narozené v letech 2016 a 2017.
„Již tradičně jsme s minižáky zahájili novou sezónu na jednom z největších mládežnických házenkářských turnajů u nás – třídenním Házenkářském festivalu v Lovosicích. Zatímco loni jsme z 24 účastníků naší kategorie obsadili 10. místo, letos jsme měli ambice výrazně vyšší. A kluci je dokázali naplnit měrou, kterou jsme možná ani sami nečekali,“ říká trenér libereckého klubu Jakub Hošic.
Pět soupeřů v základní skupině
V základní skupině minižáky čekalo pět soupeřů. „Do turnaje jsme vstoupili vítězstvím 35:10 nad B-týmem domácích Lovosic. Následně jsme zvládli i další tři zápasy, když jsme porazili naše tradiční rivaly z Mělníka 31:21, Jičína 28:21 a Vršovic 25:22. V posledním utkání skupiny jsme přehráli německý tým SV Oberlosa 27:22 a díky pěti vítězstvím jsme postoupili do čtvrtfinále z prvního místa,“ popisuje trenér.
Ve čtvrtfinále pak tým narazil na Handball Úvaly. „Kluci předvedli téměř bezchybný výkon a po jednoznačném vítězství 31:11 jsme postoupili mezi nejlepší čtyři týmy turnaje,“ uvádí dále trenér.
Dramatický postup do finále
V semifinále liberecký tým čekal německý HC Elbflorenz Dresden. „Od začátku se hrál velmi bojovný a místy až příliš tvrdý zápas. Většinu utkání jsme mírně ztráceli, kluci se ale nevzdali a v závěru předvedli skvělý nápor. Dokázali jsme smazat manko a v poslední minutě vyrovnat na 17:17. Následně jsme na hranici sebeobětování ubránili poslední útok soupeře a o postup do finále tak musely rozhodnout sedmičky. V dramatickém rozstřelu soupeř v poslední sérii minul branku, zatímco my jsme proměnili. Mohla tak propuknout obrovská radost – byli jsme ve finále,“ vzpomíná Hošic.
O zlato se tým utkal s polským UKS ŚWIT Szaflary. „Kluci bojovali, co to šlo, ale tentokrát už byl soupeř nad naše síly. Finále jsme prohráli 25:32 a přestože porážka samozřejmě mrzí, musíme uznat, že soupeř byl po většinu zápasu lepší,“ podotýká.
Zatím nejlepší umístění libereckého týmu v historii turnaje
Druhé místo na jednom z největších mládežnických turnajů v Česku je přesto skvělým výsledkem a zároveň historicky nejlepším umístěním libereckého týmu na lovosickém festivalu. A aby toho nebylo málo, přidal i individuální ocenění. David Šťastný byl vyhlášen nejužitečnějším hráčem celého turnaje.
„Klukům patří obrovská pochvala nejen za výsledky, ale především za nasazení, bojovnost a herní kvalitu, kterou předváděli od prvního do posledního utkání. Ukázali, že dokážeme hrát vyrovnané zápasy s kvalitními českými i zahraničními soupeři a že tvrdá práce na trénincích má smysl. Zároveň si celý turnaj skvěle užili, odvážejí si spoustu zážitků a snad také další motivaci pracovat na sobě a zlepšovat své házenkářské dovednosti,“ uzavírá trenér.
Turnaje se za Liberec Handball zúčastnily i další dvě kategorie. Mladší žáci na něm obsadili 11. místo z celkového počtu 24 týmů, starší žáci se umístili ve spodní části tabulky.