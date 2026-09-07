CENTRUM o páté: Drony, paneláky a nejbohatší Češi

Reklama
3 min
CENTRUM o páté: Drony, paneláky a nejbohatší ČešiPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Svět se v pondělí točil kolem neočekávaných průmyslových odvětví, bytové krize i osobních příběhů známých tváří – od smutných zpráv ze světa hudby až po praktické rady do domácnosti.
Financování dronů
Zdroj:
Reklama
CENTRUM o páté: Babišova Tesla, prezidentská motokolona i tajný tip na rýži
Dnes přinášíme mix zpráv, které spojuje jedno – jsou to témata, o kterých se dnes mluví u kávových automatů...
Centrum o páté: Podivné léčky, skryté limity těla i mýty o ovládání počasí
Dnešní hlavní osu událostí tvoří nebezpečné selhání bezpečnosti u vrcholného politika i šokující zprávy ze...
CENTRUM o páté: Emoce na kurtu, velký spor o roli toaletního papíru i gastronomické mýty
Denní redakční přehled přináší souhrn nejzajímavějších událostí a témat, která dnes hýbala pozorností...
CENTRUM o páté: Ojetina vás může překvapit, tělo se s věkem mění a AI už míří i na práci moderátorů
Dnešní témata ukazují, že některé věci se mění pomaleji, než bychom čekali, zatímco jiné mohou přijít...
Pestrý mix článků o zajimavostech z mody, sportu, nakupech, cestovani, ale i o přírodě, historii, vědě, technologiích i každodenním životě. Čtenáři zde najdou kuriozity, nevšední příběhy, podivuhodné objevy i inspiraci k zamyšlení. Články spojuje snaha ukázat, že svět je plný překvapení a stojí...Všechny články tohoto autora →
Android 17 je venku a některé telefony už ho nedostanou. Zjistěte, jestli váš Samsung, Xiaomi nebo Pixel patří mezi vyřazené
Mobify.cz
dnes, 16:16
5 min
Jako za časů Stramaccioniho. Naštvaný sparťanský tábor nemá s výkony týmu slitování
SportyŽivě
dnes, 16:15
3 min
Evropská komise dočasně pozastavila proplacení části dotací firmám Agrofertu
HN.cz
dnes, 16:05
Z plochy pro výcvik autoškoly se stalo provizorní parkoviště, upraví ho na trvalé
Plzeňská Drbna
dnes, 16:05
1 min
Hříšný tanec olympijského vítěze Šlégra s bývalou miss. Manželka přiznala, že celé video nemůže zveřejnit
SportyŽivě
dnes, 16:02
3 min
Reklama
Tři lázeňská města v Karlovarském kraji oslaví pět let v UNESCO
Karlovarská Drbna
dnes, 16:00
1 min
Toto je maximální doba, kterou by měl člověk strávit ve sprše. S každou minutou navíc vyhazujete peníze z okna
NESPECHEJ.cz
dnes, 16:00
3 min
Nesekáte, nezaléváte a přesto máte místo trávníku zlatý koberec. Rostlina za pár korun pokryje i místa, kde tráva dávno vzdala
Chalupáři-Zahrádkáři
dnes, 16:00
3 min
Nejhlubší zatopená jeskyně Českého krasu sahá 67 metrů pod Berounkou. Vstup vede puklinou, kde se potápěči sotva protáhnou
VědaŽivě.cz
dnes, 16:00
4 min
Evropská komise dočasně pozastavila proplacení části dotací firmám Agrofertu
Aktuálně.cz - Zprávy
dnes, 15:58
Reklama
Zahodil skvělou a obrovskou šanci: Colapinto neudržel slzy
SvětFormule.cz
dnes, 15:52
1 min
Babiš se pustil do novinářů řečí Hotentálie. Jakeš by vedle něj zněl jako Cicero
Inregion.cz
dnes, 15:48
8 min
Zrno: Pohřeb Mladiče je políček Západu. Pro mladé je sexy symbol vlastenectví
Aktuálně.cz - Zprávy
dnes, 15:45
Ukradli kolo a spěchali na vlak. Odjet jim zabránila vyšší moc
Liberecká Drbna
dnes, 15:41
1 min
V knížce po babičce jsem našla starou pohlednici. Netušila jsem, jak mi změní život
FAJNTIP.cz
dnes, 15:40
4 min
Reklama
Módní policie z muzikálu: Tuna čekal asi velkou vodu, jeho přehmat vedle zářící Nesvačilové bil do očí!
Aplausin.cz
dnes, 15:38
1 min
Prodej elektromobilů v Rusku v létě kvůli nedostatku benzinu prudce vzrostl
HN.cz
dnes, 15:36
Kinský vychytal v Premier League první nulu za Tottenham. Spurs ale dál trápí gólový půst, neskórovaly ani ve třetím zápase
SportyŽivě
dnes, 15:35
3 min
Nový domov ostravské vědy je otevřen. Centrum LERCO vyšlo univerzitu na miliardu
Ostravská Drbna
dnes, 15:33
2 min
Bezdomovec už chtěl vše vzdát. Na poslední chvíli ho zastavil kadeřník. Proměna, kterou předvedl, na internetu způsobila bouři
Světkreativity
dnes, 15:31
2 min
Reklama
McLaren bude řešit, jak k sobě Piastri s Norrisem přistupovali
SvětFormule.cz
dnes, 15:30
1 min
Rodáci z Vysočiny: Autor Malého Bobše Pleva v kraji učil na řadě škol, i venkovských
Jihlavská Drbna
dnes, 15:27
3 min
Učebnice hoří. Začátek lidského rodu dostal víc větví, za vše mohla lebka kojence
Svět cestovatele
dnes, 15:21
2 min
Chorvatská policie rozdává turistům pokuty na moři. Za jednu chybu zaplatíte 400 eur
Trendy Život
dnes, 15:20
2 min
TV Óčko točí druhou řadu svlékací show, divákům ukáže „dvojnásobek žen“
Borovan.cz
dnes, 15:14
1 min
Reklama
Srbská vláda požádala Vučiče o rozpuštění parlamentu a vyhlášení předčasných voleb
Aktuálně.cz - Zprávy
dnes, 15:14
Nováček Sparty Guddal si nebral servítky. Po ostudě v Hradci sepsul spoluhráče
SportyŽivě
dnes, 15:13
3 min
Elektromobily, drony i roboti mají problém: Čína přestala dodávat klíčové baterie. Západ zoufale hledá alternativu
Mobify.cz
dnes, 15:11
4 min
Každé miminko pod dohledem. Šternberská porodnice má nové monitory dechu
Hanácká Drbna
dnes, 15:09
1 min
Obce by mohly po taxikářích požadovat zkoušky z češtiny a místopisu
Aktuálně.cz - Zprávy
dnes, 15:09
Reklama
Do legendární Hospody se chodí už 30 let. Nova seriálu nevěřila, natáčení poznamenala smrt
Kinobox.cz
dnes, 15:05
5 min
Pohádka o malé mořské víle Amálce, která se rozhodla, že najde ztracené rybí hlasy
Pohádky bez konce
dnes, 15:05
8 min
Fukal: Sparta? Zcela nedůstojné. Chápal bych, kdyby Chorého Slavia prodala
Aktuálně.cz - Sport
dnes, 15:02
Šéf FIFA chtěl prodat mistrovství světa lidem z okruhu Trumpa. Teď oznámil, že hodlá znovu kandidovat
SportyŽivě
dnes, 15:01
4 min
Beran utekl z výběhu a vydal se na výlet po Budějcích. Majitel má co vysvětlovat
Budějcká Drbna
dnes, 15:01
1 min
Reklama
Královna pomazánek: Tvarůžková bez kompromisů, lehká, lahodně dochucená a hotová za deset minut
Cooky.cz
dnes, 15:00
3 min
Těžební jáma u Ústí se napouštěla skoro 10 let. Dnes je z ní jezero o 252 hektarech, na břehu mají žít zubři a velbloudi
VědaŽivě.cz
dnes, 15:00
3 min
Zapomeňte na fotovoltaiku na střeše či na balkoně. Nově se teď začne dávat úplně jinam
NESPECHEJ.cz
dnes, 15:00
3 min
Opilec na koni rajtoval po celé obci. Při úprku před policisty si rozbil hlavu
Brněnská Drbna
dnes, 15:00
1 min
Egyptské hotely musí okamžitě skončit s oblíbenou atrakcí. Ohrožovala hosty i personál
VědaŽivě.cz
dnes, 15:00
2 min
Reklama
Reklama
Rusko v odvetě zavírá německý konzulát v Petrohradu a Goetheho instituty
Spotřebiče, které za žádných okolností nezapojujte do prodlužovačky zároveň s ostatními zařízeními. Riziko vzniku požárů je enormní
Soud čekal na Godlovy, oni nedorazili. Po problémech s dluhy to působí jako pořádná drzost
První čínská automobilka si koupila jméno hokejového klubu. Míří rovnou do české extraligy
Co bylo dřív – slepice, nebo vejce? Otázka, která je starší než věda sama. Odpověď je až překvapivě jednoduchá
Reklama
Reklama