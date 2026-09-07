Juráčkovi jde při návratu o všechno. Novotný od něj čeká zásadní změnuPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Juráčkovi jde při návratu o všechno. Novotný od něj čeká zásadní změnu
Losene Keita po první výhře v UFC zaujal nejen tvrdým KO Muhammada Naimova, ale i oslavou mezi diváky....
Michael Page přišel do UFC jako rekordman Bellatoru v počtu knokautů a jeden z nejoriginálnějších postojářů...
Frédéric Vosgröne chce Karlose Vémolu ve Frankfurtu zatlačit do dlouhého a tvrdého zápasu. Terminátor mu...
Salahdine Parnasse při premiéře v UFC rozebral Dana Hookera už v prvním kole. Daniel Cormier po jeho výkonu...
Kde končí slova, nastupuje oktagon. MMA Mag.cz sleduje svět smíšených bojových umění bez servítků – přináší novinky, rozbory zápasů, přestupy, statistiky i zákulisní dění ze světa, kde rozhodují vteřiny, taktika a tvrdý trénink. Čtenáři se dostanou k informacím o domácí i světové scéně – od UFC...Všechny články tohoto autora →