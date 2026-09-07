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Beran utekl z výběhu a vydal se na výlet po Budějcích. Majitel má co vysvětlovat

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Poněkud neobvyklého uprchlíka řešili policisté v Budějcích. Beran kamerunské ovce utekl z výběhu a vyrazil na vlastní výlet městem. Jeho majitel bude mít kvůli útěku ještě co vysvětlovat.
Beran utekl z výběhu a vydal se na výlet po Budějcích. Majitel má co vysvětlovat

Beran utekl z výběhu a vydal se na výlet po Budějcích. Majitel má co vysvětlovat

Zdroj: Městská policie České Budějovice
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Budějcká Drbna

Články z Budějcké Drbny přinášejí aktuální dění z Českých Budějovic a celého Jihočeského kraje. Věnují se tématům, která přímo ovlivňují život místních obyvatel – od politiky, dopravy a školství přes kriminalitu až po kulturu, sport a každodenní zajímavosti z regionu. Obsah je čtivý, svižný a...

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