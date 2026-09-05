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Kolie: Lassie vytvořila očekávání, která žádný pes nemůže splnit

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Kolie má jeden problém, který si sama nezpůsobila. Jmenuje se Lassie. Od chvíle, kdy se tahle fiktivní psí hrdinka objevila nejprve v příběhu Erica Knighta a později ve filmu a televizi, lidstvo získalo velmi konkrétní představu o tom, co by kolie měla zvládat.
Kolie: Lassie vytvořila očekávání, která žádný pes nemůže splnit

Kolie: Lassie vytvořila očekávání, která žádný pes nemůže splnit

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Žlutá kočka

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