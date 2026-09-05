Kolie: Lassie vytvořila očekávání, která žádný pes nemůže splnit

Rozpoznat nebezpečí dřív než člověk. Najít ztracené dítě. Přivolat pomoc. Vyřešit rodinnou krizi. Pravděpodobně také pochopit hypotéku a v případě potřeby restartovat router. Skutečná kolie je opravdu chytrý, citlivý a velmi schopný pes. Jen by bylo fér přestat jí měřit výkon podle scenáristů, kteří měli na vyřešení každého problému zhruba dvaadvacet minut.
Lassie se poprvé objevila v povídce publikované roku 1938, kterou Eric Knight později rozšířil do románu Lassie Come-Home z roku 1940. Filmová adaptace přišla v roce 1943 a televizní seriál od poloviny padesátých let udělal ze světlé dlouhosrsté kolie prakticky globální symbol psí inteligence, věrnosti a schopnosti zachraňovat lidi před následky jejich vlastních rozhodnutí.
American Kennel Club připomíná výrok herečky June Lockhartové, podle níž byl seriál v podstatě pohádkou o lidech na farmě, kde pes každý problém vyřeší během 22 minut před poslední reklamou. To je krásné. Jenže od skutečného psa je to poněkud vysoká laťka.
Než začala zachraňovat Hollywood, hlídala ovce
Kolie pochází ze Skotska a severní Anglie, kde její předkové po staletí pracovali jako pastevečtí psi. Collie Club of America uvádí, že v 18. století byla přirozeným domovem těchto psů skotská vysočina a jejich hlavní prací bylo pomáhat při pasení a ochraně stád. V druhé polovině 19. století se z pracovního psa začala stávat také módní záležitost; velkou zásluhu na popularitě měla královna Viktorie, která kolie poznala ve Skotsku a několik jich přivezla na Windsor.
To je důležité, protože dnešní kolie pořád není jen nádherný pes s dlouhým čenichem a srstí, která ve větru dramaticky vlaje směrem k horizontu. Pod tím vším je pastevecký mozek vytvořený ke sledování okolí, spolupráci s člověkem a rychlému reagování na změny situace.
Člověk tedy říká: „Ona všechno sleduje.“ Ano. To bývala součást pracovní náplně. Jen dnes místo stáda ovcí často sleduje vás, děti, souseda, pošťáka a podezřelý igelitový sáček, který se právě pohybuje způsobem odporujícím domácímu řádu.
Ano, bývá chytrá. Ne, nečte myšlenky
Kolie je plemeno pověstné dobrou učenlivostí a vysokou citlivostí vůči člověku. Často velmi dobře zachytává tón hlasu, gesta a náladu svého okolí a při jemném pozitivním vedení bývá výborně cvičitelná. Collie Club of America ji popisuje jako vysoce responsivního psa, který chce spolupracovat se svými lidmi a dobře reaguje na šetrný výcvik založený na pozitivním posilování.
To ovšem neznamená, že pozná, že jste zapomněli vypnout troubu. Ani že přesně ví, proč jste dnes smutní.
Ani že když dítě zmizí na deset minut za zahradní domek, kolie automaticky doběhne do kuchyně, třikrát štěkne, vezme vás za rukáv a přesně označí GPS souřadnice.
Lassie měla scenáristy. Vaše kolie má informace, zkušenosti a psí mozek. Je mezi tím rozdíl. Pan Mňau upozorňuje, že kdyby lidé měli scenáristy, možná by také působili inteligentněji. Redakce tento útok na vlastní druh pouze zaznamenává.
Největší kouzlo kolie není genialita. Je to její citlivost
U některých psů člověk něco pokazí, pes si otře bláto z nosu a jede dál. Kolie může být jemnější kalibr. Mnoho jedinců velmi silně reaguje na atmosféru doma, tvrdý tón nebo chaotické zacházení. To, co člověk považuje za „důslednost“, může citlivější kolie číst jako dost nepříjemný pracovní den.
Proto u ní obvykle nedává velký smysl tvrdý výcvik. Ne proto, že by byla porcelánová figurka, ale protože spolupráci s člověkem bere vážně. Když vztah funguje, bývá ochotná se učit a pracovat. Když člověk začne všechno řešit tlakem a křikem, může místo lepších výsledků získat psa, který znejistí nebo se stáhne.
Kolie tedy často nepotřebuje člověka, který jí vysvětlí, kdo je šéf. Potřebuje člověka, který ví, co po ní chce, a není při tom idiot. Pan Mňau požádal o vytištění této zásady pro všechna plemena.
A pokud se doma něco děje, pravděpodobně o tom budete vědět
Pastevecký pes musel sledovat okolí a upozornit na změnu. Moderní kolie tuto tradici někdy převádí do poměrně bohatého hlasového projevu. Může štěkat na návštěvu, nezvyklý pohyb, vzrušení, nudu nebo prostě proto, že na zahradě právě došlo k události a někdo musí podat hlášení.
Collie Club of America přímo upozorňuje, že kolie mohou štěkat jako hlídači nebo při snaze získat pozornost a že nedostatek kontaktu a aktivity může vést k nadměrnému štěkání či jinému nežádoucímu chování.
To neznamená, že každá kolie je siréna v kožešině. Znamená to, že pokud chcete psa, který nikdy nekomentuje veřejné dění, možná jste si mohli zvolit méně angažované oddělení.
Kolie má totiž často pocit, že informace mají proudit. Bobík tomuto přístupu rozumí. Pan Mňau nikoli.
Dlouhosrstá kolie je slavnější. Krátkosrstá se celou dobu ptá, proč nedostala seriál
Kolie existuje ve dvou srstních variantách: dlouhosrsté, tedy rough collie, a krátkosrsté smooth collie. Právě dlouhosrstá varianta se díky Lassie stala téměř univerzální představou plemene. Obě ale vycházejí ze stejného pracovního základu a v americkém pojetí jsou dokonce vedeny jako dvě variety jednoho plemene.
Dlouhosrstá kolie má bohatou dvojitou srst, výrazný límec kolem krku a celý ten vzhled, který říká: „Právě se vracím z větrného skotského útesu, přestože jsem před pěti minutami ležel vedle pračky.“ Krátkosrstá verze má stejné elegantní linie bez obřího kožešinového projektu.
A pokud jde o péči, ani rough collie nemusí být každodenní zaměstnání na plný úvazek. Plemeník klub uvádí, že v plné srsti potřebuje zhruba týdenní pročesání, častější v období línání. Čili ano, chlupy budou. Ale není nutné okamžitě zakládat salon.
Rodinný pes ano. Univerzální chůva ne
Právě Lassie také pomohla vytvořit představu kolie jako téměř automaticky dokonalého psa k dětem. Realita je příjemná, ale trochu méně hollywoodská. Dobře socializovaná kolie bývá skutečně velmi příjemný rodinný pes, často jemný, kontaktní a tolerantní. Collie Club of America uvádí, že typicky dobře vychází s dětmi, dospělými i dalšími zvířaty. Pořád je to ale pes. Ne placená au-pair.
Dítě a pes potřebují dohled, pravidla a možnost vzájemně si dát pokoj. A protože kolie může mít pastevecké sklony, může ji rychlý pohyb dětí lákat k organizování situace. Nemusí nutně štípat do pat jako některá jiná pastevecká plemena, ale touha sledovat, doprovázet a usměrňovat pohyb dává vzhledem k historii plemene velmi dobrý smysl. Takže Lassie může být fantastický rodinný vzor. Jen dítě občas musíte zachránit sami.
Pohyb potřebuje. Ale nemusíte kvůli ní koupit stádo ovcí
Kolie je aktivní pes, ale není nutně permanentní raketa vyžadující každodenní program profesionálního sportovce. Pravidelné procházky, možnost běhat, trénink a práce pro hlavu jí obvykle dávají mnohem větší smysl než nekonečné mechanické házení míčku.
Dokáže se uplatnit v poslušnosti, agility, pasení, rally obedience i dalších aktivitách. A právě kombinace fyzické aktivity a spolupráce s člověkem jí často sedí nejlépe. Její pracovní historie totiž nebyla jen o kilometráži. Byla o tom pozorovat, přemýšlet a něco dělat společně.
To je také důvod, proč může být spokojená doma. Pokud má svůj pohyb, kontakt a zaměstnání, nemusí po večerech pobíhat po stropě. Může ležet vedle vás a důstojně čekat. Třeba jestli někdo nespadne do studny.
Zdraví stručně, protože tato redakce už jednou přísahala
Kolie patří obecně mezi poměrně zdravá plemena, ale existuje několik známých dědičných témat, která má odpovědný chov sledovat. Mezi nejznámější patří Collie Eye Anomaly (CEA), tedy dědičná oční vada různé závažnosti. U části kolií se také vyskytuje mutace genu MDR1, která může způsobovat zvýšenou citlivost k některým léčivům, takže je dobré znát status konkrétního psa a informovat veterináře.
Sledují se také kyčle a další zdravotní parametry podle linie a doporučení chovatelských organizací. Collie Club of America zdůrazňuje zdravotní testování a uvádí, že kolie se celkově často dožívají zhruba 10 až 14 let. A tím veterinární oddělení končí. Pan Mňau spokojeně odložil stopky.
Pro koho je?
Pro člověka, který chce inteligentního, vnímavého a poměrně aktivního psa, ale zároveň ocení jemnější povahu a velmi silné napojení na rodinu. Pro někoho, kdo má čas na kontakt, výcvik a běžný společný život a nebude citlivost psa považovat za výzvu k tomu, aby na něj ještě víc tlačil.
Nemusí být ideální pro člověka, který chce extrémně nezávislého psa nebo nechce řešit srst, komunikativnost a potřebu společnosti. Kolie totiž obvykle nechce být zahradní dekorace, která dostane večer misku a jednou za týden pochvalu.
Chce být součást týmu. A pokud tým funguje, může být opravdu mimořádně příjemným parťákem. Jen jí prosím nedávejte za úkol řídit celou domácnost při požáru, povodni a únosu dítěte současně. Lassie za to měla honorář.
Redakční verdikt
Kolie doplatila na jeden z největších úspěchů psího marketingu vůbec. Lassie z ní udělala symbol absolutní věrnosti, odvahy a inteligence, ale zároveň nastavila očekávání, která by nesplnil ani člověk s telefonem, GPS a třemi vysokými školami.
Skutečná kolie přitom nepotřebuje žádné hollywoodské vylepšení. Má dost vlastních kvalit. Je chytrá, vnímavá, učenlivá, často mimořádně příjemná k rodině a za elegantním vzhledem si stále nese kus pasteveckého psa ze skotských kopců.
Jen když se příště deset minut dívá směrem ke dveřím, není nutné okamžitě hledat ztracené dítě. Možná slyšela souseda. Možná chce ven. A možná jen čeká, kdy konečně pochopíte, že filmová Lassie měla celý štáb lidí, kteří jí psali správné odpovědi.
Pan Mňau prohlásil, že kdyby měl vlastní scenáristy, očekává nejméně stejný výkon. Bobík oznámil, že scenáristy nepotřebuje. Redakce se zeptala proč. Bobík přinesl párek. Argument byl překvapivě silný.
Redakční tečka: Při přípravě tohoto textu nebyla žádná kolie požádána, aby zachránila dítě ze studny, přivolala sanitku nebo během dvaadvaceti minut napravila rozvrácenou rodinu. Bobík považuje tento pokles pracovních nároků za velmi zdravý. Pan Mňau jen požaduje zjistit, proč stejné pravidlo neplatí také pro redakci.
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Zdroje: Collie Club of America – Collie Origins and History [1], Collie Club of America – The Collie: An Introduction [2], Collie Club of America – Health Statement [3], American Kennel Club – 5 Collies Who Are Real-Life Lassies [4], American Kennel Club – Classic Dog Books for Kids: Lassie Come-Home [5], img ai generated