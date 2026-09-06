Chcete štěně? 4 otázky rozhodnou, jestli domů přinesete parťáka, nebo problém na dalších 10 let celé rodině

Přivést si psa domů je velká a radostná věc. Každé dítě si od mala přeje mít nějakého pejska a většina rodičů se jim snaží vyhovět. No, jenže si mnohdy neuvědomují to, že
většinu dětí baví pes jenom jako štěně, až vyroste, tak se o něj už nechtějí starat a starají se hlavně rodiče. A to je právě to, je důležité, aby pejska chtěli i dospělí, protože potom bude jen na nich, jestli se bude mít dobře. Pes je závazek na mnoho let
Někdy může být děsivé, rozhodnou se, že byste chtěli psa. A to především, když jste ještě nikdy žádného psa neměli. Nejen že je to velký časový závazek (psi se dožívají nejméně 10 let),
ale také to někdy bývá finančně náročné (nikdy nevíte, co se psovi stane, kdy budete muset k veterináři). Je také důležité pořádně zvážit, jaké plemeno je pro vás nejvhodnější, abyste si nevybrali psa, kterého potom nebudete zvládat. Zdroj fotografie: Depositphotos Mnoho pejsků končí v útulku
Každý pejsek si zaslouží milující domov a rodinu, která ho bude brát jako jejího člena. Je moc příběhů, kdy se někdo
rozhodl pro psa, potom ho nezvládal, a nebo ho nebavil, a tak ho v tom lepším případě dal do útulku. Ty horší případy sem radši nebudeme ani psát. Proto si pořízení pejska opravdu dobře rozmyslete. Zdroj fotografie: Depositphotos Jste připraveni na to mít psa
Je opravdu důležité, abyste si byli stoprocentně jistí, že jste připraveni nového člena vaší rodiny. Přece jen vám toto stvoření obrátí život vzhůru nohama a budete se mu muset přizpůsobovat.
Také je třeba vědět, že máte finanční prostředky na to, abyste se o něj mohli celý život starat. Seznamte se s průměrnými náklady na vlastnictví psa, porovnejte značky krmiv pro psy a upřímně si řekněte, kolik času s ním budete moci trávit. Zdroj fotografie: Depositphotos Úvahy při výběru plemene
Je třeba si uvědomit, jak aktivní jste vy a co jste ochotní obětovat štěňátku. Pokud se nejraději válíte doma na gauči, pak pro vás pes,
jako je třeba jagdteriér (německý lovecký teriér), který je nejraději venku, v lese a na gauči vám moc dlouho neposedí, nebude to pravé ořechové. Když se tito psi nudí, stanou se velmi rychle bytovými architekty a za to byste jim asi nepoděkovali. Zdroj fotografie: Depositphotos
Rozhodně si nezamilujte plemeno, bez toho, abyste porozuměli jeho vlastnostem a potřebám. To, že se vám líbí pitbul na instagramu
neznamená, že je to plemeno pro vás a poté byste mohli těžce litovat. A hlavně, pokud by to měl být váš první pes a neměli byste žádné zkušenosti, vždy si pořiďte psa, jehož výchova není náročná. Jinak to je cesta do pekel.
Zdroj:
adbz.cz
Autor:
Redakce adbz