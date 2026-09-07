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Každé miminko pod dohledem. Šternberská porodnice má nové monitory dechu

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Patnáct nových monitorů dechu nyní získalo Novorozeneckého oddělení šternberské nemocnice. Každé miminko tak bude pod dohledem. Přístroje v hodnotě 45 tisíc korun nemocnici věnovala Nadace Křižovatka.
Každé miminko pod dohledem. Šternberská porodnice má nové monitory dechu

Každé miminko pod dohledem. Šternberská porodnice má nové monitory dechu

Zdroj: Nemocnice Přerov
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hanácká Drbna

Články z Hanácké Drbny přinášejí aktuální dění z Olomouce a celého Olomouckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují život v regionu – od komunální politiky, dopravy a školství až po kriminalitu, kulturu, sport nebo zajímavé osobnosti a iniciativy. Hanácká Drbna osloví čtenáře, kteří...

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