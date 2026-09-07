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Učebnice hoří. Začátek lidského rodu dostal víc větví, za vše mohla lebka kojence

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Dětské čelisti raného Homo: rod člověka byl strom, ne žebřík. Učebnice nehoří. Začátek lidského rodu ale dostal víc větví. Studie v Nature Communications srovnala tři dětské fosilie z Afriky a ukazuje, že raný Homo nepřipomínal jednu šipku. Klíč neleží v obří lebce dospělce. Leží v obličeji kojence.
Učebnice hoří. Začátek lidského rodu dostal víc větví, za vše mohla lebka kojence

Učebnice hoří. Začátek lidského rodu dostal víc větví, za vše mohla lebka kojence

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Svět cestovatele

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