Kritika českého kanonýra Hertla. Podle zámořských expertů je to toxická položka

Když 2. září 2026 vyšel na webu The Athletic každoroční žebříček NHL Player Tiers, české jméno v něm vyvolalo vlnu debat. Tomáš Hertl, útočník Vegas Golden Knights s 276 góly v základní části kariéry, skončil na nejnižším podstupni 5C. A jeden z anonymních členů panelu šel ještě dál: podle sekundárního přepisu článku ho označil za „toxickou položku“. Jenže mezi tvrdou nálepkou a realitou leží několik vrstev kontextu, bez kterých ta věta nedává plný smysl.
Co přesně žebříček The Athletic měří
Player Tiers není klasické pořadí od jedničky do stovky. Jde o stupňovitý systém, v němž přes dvacet anonymních lidí z NHL (generální manažeři, trenéři, skauti, datoví analytici i bývalí hráči) řadí 150 hokejistů do pěti kategorií a jejich podstupňů. Autoři Thomas Drance, Sean Gentille a Shayna Goldmanová kombinují pokročilou analytiku s interní redakční diskusí a právě těmi anonymními hlasy z branže. Výsledek víc vypovídá o tom, jak ligu vnímají její vlastní lidé, než o exaktně změřené kvalitě. Anonymita uvolňuje jazyk. A právě proto se v panelu objevují formulace, které by žádný generální manažer neřekl na kameru.
Proč zrovna Hertl, a proč zrovna teď
Hertlova sezona 2025/26 na papíře nevypadá jako katastrofa. Odehrál všech 82 zápasů, nasbíral 24 gólů a 34 asistencí, tedy 58 bodů, a přidal 13 branek v přesilovce. Jenže papír nezachycuje dynamiku. Po gólu ze 4. března 2026 už v základní části neskóroval ani jednou, NHL.com to výslovně potvrzuje. Téměř měsíc ticha před play-off. K tomu panel zmiňuje zhoršení v obraně a bilanci -17.
A pak je tu kontrakt. Osmiletá smlouva s průměrným ročním zásahem 8,1375 milionu dolarů, z níž Vegas po retenci San Jose nese cap hit 6,75 milionu až do konce sezony 2029/30. Podle PuckPedia je přitom Vegas v projekci přes platový strop o víc než 8,6 milionu dolarů. Každý dlouhý kontrakt je pod drobnohledem, a Hertlův obzvlášť.
Výraz „toxická položka“ v NHL žargonu typicky neznamená, že hráč neumí hrát hokej. Znamená, že jeho výkon a zbývající délka smlouvy už nejdou dobře dohromady.
Osamocený hlas, nebo širší nálada
Důležité je odlišit jednu ostrou citaci od celkového verdiktu. Označení „toxická položka“ patří jednomu anonymnímu funkcionáři, není to konsenzus dvaceti lidí. Jenže ani zbytek panelu Hertla nehájí jednomyslně. Další anonymní hlavní trenér podle přepisu říká, že i známka 5C je „příliš velkorysá“ vzhledem k posledním sezonám. Proti tomu stojí jiný hlas, který Hertla stále považuje za „vážně dobrého“ hráče.
V historickém srovnání nejde o dramatický pád přes několik pater. V Player Tiers 2024/25 měl Hertl rovněž 5C, o rok později se posunul na 5B a nyní je zpět na 5C. Mírný pokles o jeden podstupeň oproti loňsku, návrat na předloňskou úroveň. Trend ale směřuje dolů, ne nahoru, a to je přesně to, co panelu vadí.
Čeští hráči v žebříčku: od špičky po dno
Hertlovo umístění vynikne ve srovnání s dalšími Čechy v žebříčku:
- David Pastrňák – 1C (česká jednička, absolutní elita)
- Martin Nečas – 3C (i přes 100 bodů v základní části ho část panelu kritizuje za „laciné body“ vedle MacKinnona)
- Filip Hronek – 5A
- Lukáš Dostál – 5A
- Tomáš Hertl – 5C
- Jakub Dobeš – 5C
Hertl sdílí poslední příčku s brankářem Montrealu. Mezi ním a Pastrňákem leží čtyři celé stupně.
Co to znamená pro Vegas i pro Hertla
Samotná nálepka z anonymního panelu Hertlovi kontrakt nezruší ani nezlevní. Může ale ovlivnit jeho reputační hodnotu v lize, tedy ochotu jiných týmů vnímat ho jako pozitivní aktivum při případné výměně. A ve chvíli, kdy Vegas řeší přetlak pod stropem, je každý kontrakt s klesající návratností potenciální problém.
Hertl není mrtvá váha. Hráč s 58 body a třinácti góly v přesilovce pořád patří do NHL. Spor není o tom, jestli umí hrát, ale o tom, jestli to, co přináší, odpovídá ceně, kterou za něj Vegas platí. A právě v téhle rovině ta „toxická“ nálepka bolí nejvíc.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Pavel Zdrálek