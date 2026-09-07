Saponin v kaštanech dělá s pavouky něco, co vědci zatím neumí vysvětlit. Ale babičky to věděly dávno

Myšlenka, že kaštany mohou odpuzovat pavouky, se předává z generace na generaci. I když se to může zdát jako
babská povídačka, má to své logické vysvětlení. Hlavním důvodem, proč jsou kaštany považovány za účinné, je to, že obsahují látku, která je pavoukům nepříjemná. Kaštany dávaly na parapet už naše babičky
Konkrétně se předpokládá, že kaštany uvolňují slabé aroma, které je pro pavouky odpudivé, a proto se vyhýbají místům, kde se vyskytují.
Ačkoli vědci dosud zcela neprokázali, jaká chemická látka je za to zodpovědná, mnozí se domnívají, že jde o přírodní formu saponinu (ten se podle webu Zdraví z Afriky skvěle hodí i jako šampon nebo mýdlo). Ať už je to vůně, struktura nebo chemické složení, pavoukům se to zřejmě nelíbí a takto ošetřená okna obchází obloukem. Ne nadarmo dávaly kaštany do oken už naše babičky. Zdroj fotografie: Piqsels Díky své přirozené schopnosti držet pavouky na uzdě jsou kaštany jednoduchou, ale účinnou metodou kontroly nežádoucích škůdců v domě. Jak používat kaštany k ochraně před pavouky
Nejlepší na použití kaštanů k odpuzování pavouků je to, jak je tento postup snadný a cenově dostupný. Stačí jen dodržet pár jednoduchých pravidel, jak píše web
Tom´sGuide. Čerstvé kaštany fungují nejlépe, protože mají silnější vůni a pavouky spíše odradí. Nemusíte kaštany pokrýt celý dům! Stačí umístit několik kaštanů na okenní parapety, do blízkosti dveří a do rohů, kam mají pavouci tendenci lézt. Chcete-li zvýšit účinnost kaštanů, udělejte ve skořápce malý řez nebo prasklinu. Díky tomu se bude vůně uvolňovat silněji. Myslete i na obnovu
Časem se vůně kaštanů vytratí – jednoduše proto, že vyschnou. Vyplatí se proto mít pár hrstí v mrazáku (pokud chcete pavouky odpuzovat celý rok) nebo si jednoduše
nasbírat každý podzim novou dávku. Pokud si nejste jisti, kdy je vyměnit, stačí sledovat aktivitu pavouků – jestliže jich kolem sebe vidíte více, je možná čas na novou dávku. Zdroj fotografie: Piqels Dejte na parapet pár kaštanů. Zbaví vás otravného problému.
„
Za mě jsou účinné. Ale pokud máte domácí zvířata nebo malé děti, snažte se je nenechávat na snadno přístupných místech. říká paní Katka T. ze Sviadnova. Kaštany sice nejsou jedovaté, ale při požití mohou představovat nebezpečí udušení. Nám se jedním vnouček dusil, a i když vše dobře dopadlo, jsem už od té doby mnohem opatrnější,“
Zdroj:
adbz.cz
Autor:
Jana Šrámčíková