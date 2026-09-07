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Střet auta se skútrem si vyžádal zásah vrtulníku, silnice u Třeboně zůstává uzavřená

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Hlavní tah mezi Třeboní a Jindřichovým Hradcem zůstává uzavřený po střetu osobního auta se skútrem. Pro jednu zraněnou osobu letěl vrtulník záchranné služby. Policie nyní nehodu vyšetřuje.
Střet auta se skútrem si vyžádal zásah vrtulníku, silnice u Třeboně zůstává uzavřená

Střet auta se skútrem si vyžádal zásah vrtulníku, silnice u Třeboně zůstává uzavřená

Zdroj: HZS JčK
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Budějcká Drbna

Články z Budějcké Drbny přinášejí aktuální dění z Českých Budějovic a celého Jihočeského kraje. Věnují se tématům, která přímo ovlivňují život místních obyvatel – od politiky, dopravy a školství přes kriminalitu až po kulturu, sport a každodenní zajímavosti z regionu. Obsah je čtivý, svižný a...

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