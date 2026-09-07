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V Česku se šíří nebezpečná zpráva. Na první pohled působí důvěryhodně, způsobit ale může velký problém

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Na první pohled může přijít zcela důvěryhodná zpráva o zvýšení důchodu nebo doplatku. Za úředně vypadajícím dokumentem se však může skrývat pokus dostat se k bankovnímu účtu.
V Česku se šíří nebezpečná zpráva. Na první pohled působí důvěryhodně, způsobit ale může velký problém

V Česku se šíří nebezpečná zpráva. Na první pohled působí důvěryhodně, způsobit ale může velký problém

Zdroj: Shutterstock
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Trendy svět

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