Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
4 min

Některé odrůdy rajčat v září přirozeně odumřou a nic s tím neuděláte. Jen pár odrůd zvládne plodit až do mrazů

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Začátek září, záhon plný žloutnoucích listů a posledních scvrklých plodů. Pěstitel si vyčítá, že něco zanedbal, málo zaléval, špatně hnojil, pozdě vyštípal.
Některé odrůdy rajčat v září přirozeně odumřou a nic s tím neuděláte. Jen pár odrůd zvládne plodit až do mrazů

Některé odrůdy rajčat v září přirozeně odumřou a nic s tím neuděláte. Jen pár odrůd zvládne plodit až do mrazů

Zdroj: Foto: Jana Šrámčíková / Chalupáři-Zahrádkáři
Reklama
Další články z Chalupáři-Zahrádkáři
Trojanův mlýn z kultovního seriálu Byli jednou dva písaři stojí v Praze a většina Čechů kolem něj chodí, aniž by tušila jeho historii
Trojanův mlýn z kultovního seriálu Byli jednou dva písaři stojí v Praze a většina Čechů kolem něj chodí, aniž by tušila jeho historii
Ovoce spadlé za plot patří sousedovi, ne vám. Kdo ho sebere, riskuje pokutu za krádež a většina Čechů to vůbec netuší
Ovoce spadlé za plot patří sousedovi, ne vám. Kdo ho sebere, riskuje pokutu za krádež a většina Čechů to vůbec netuší

Až se budete s nůžkami v ruce potulovat po zahradě a chystat se sklízet zralé plody, mějte na paměti, že ne...

Mouka s cukrem na mravence funguje, ale jen za jedné podmínky. Kdo ji vynechá, přiláká jich na zahradu ještě víc než předtím
Mouka s cukrem na mravence funguje, ale jen za jedné podmínky. Kdo ji vynechá, přiláká jich na zahradu ještě víc než předtím

Používání přírodních repelentů a bariér nejenže minimalizuje škody způsobené mravenci, ale také zachovává...

Zelí rostlo do hlávek sotva jako pěst. Pak děda přidal do zálivky dvě suroviny a teď každá hlávka váží přes 4 kilo
Zelí rostlo do hlávek sotva jako pěst. Pak děda přidal do zálivky dvě suroviny a teď každá hlávka váží přes 4 kilo

Kompletní návod pro tu správnou péči o zelí zahrnuje několik kroků. Pokud je všechny dodržíte, bude...

Spadaná jablka pod stromem ničí trávník, šíří plísně a lákají vosy. Většina zahrádkářů je tam přesto nechá hnít celé týdny
Spadaná jablka pod stromem ničí trávník, šíří plísně a lákají vosy. Většina zahrádkářů je tam přesto nechá hnít celé týdny

I když sbírání spadaných jablek nepatří mezi nejpříjemnější činnosti, jedná se o nezbytnou záležitost,...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Chalupáři-Zahrádkáři

Články z Chalupari-Zahradkari.cz nabízejí praktický pohled na vše, co souvisí s bydlením, zahradou, údržbou domu i radostmi chatařského života. Obsah je určen čtenářům, kteří ocení jednoduché návody, chytré vychytávky, přírodní postupy a zkušenosti vycházející z každodenní praxe. Nechybí tipy na...

Všechny články tohoto autora →
Chalupáři-Zahrádkáři
Další články z kategorie Zahrada
Zobrazit více
LifestyleZahrada
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.