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Sheltie: malý manažer, který ohlásí každý list padající ze stromu

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Sheltie má jednu zásadní vlastnost: potřebuje vědět, co se děje. Ne přibližně. Ne až večer. Ideálně okamžitě, včetně zvukové dokumentace. Na chodbě někdo zakašlal? Hlášení. Sousedi zavřeli dveře auta? Hlášení. Na zahradě spadl list způsobem, který nebyl předem konzultován? Mimořádná tisková konference.
Sheltie: malý manažer, který ohlásí každý list padající ze stromu

Sheltie: malý manažer, který ohlásí každý list padající ze stromu

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Žlutá kočka

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