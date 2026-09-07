Šéf FIFA chtěl prodat mistrovství světa lidem z okruhu Trumpa. Teď oznámil, že hodlá znovu kandidovat

Poslední červencový den roku 2026 vydal prezident FIFA prohlášení, které mělo ukončit nejostřejší vnitřní válku ve světovém fotbale za poslední dekádu. Návrh na vznik komerční dceřiné společnosti FIFA Forward Enterprise „nebude pokračovat“, napsal Infantino. O pět měsíců dříve přitom na kongresu ve Vancouveru oznámil, že v březnu 2027 bude znovu kandidovat na prezidenta FIFA. Obojí platí současně, a právě v tom je jádro příběhu, který daleko přesahuje pouhou otázku, kdo bude řídit světový fotbal.
Co přesně mělo být „prodáno“
Titulková zkratka o „prodeji mistrovství světa“ je efektní, ale nepřesná. FIFA nechtěla prodat turnaj jako takový. Plán počítal se vznikem nové entity, FIFA Forward Enterprise, do níž by se přesunuly komerční a provozní vrstvy turnajů: televizní práva, sponzoring, vstupenky, licence a organizační zajištění akcí. FIFA by si ponechala trvalé vlastnictví a sportovní kontrolu, ale ve FFE chtěla prodat menšinový, nekontrolní podíl externím investorům. Cena? Až 4,2 miliardy dolarů, tedy zhruba 100 miliard korun, při celkové valuaci projektu kolem 20 miliard dolarů.
Hlavním investorem měla být firma Thrive Eternal. Její zakladatel Joshua Kushner je mladším bratrem Jareda Kushnera, zetě amerického prezidenta Donalda Trumpa. Odtud pramení spojení s „Trumpovými lidmi“, je doložené přes rodinnou linii, nikoli přes přímou investici Trumpa nebo Jareda Kushnera. Kompletní složení investorské skupiny FIFA nikdy nezveřejnila.
Proč plán ztroskotal
Odpor přišel rychle a tvrdě. 30. července 2026 vydala UEFA společné prohlášení jménem všech 55 národních asociací (včetně české FAČR), v němž pohrozila bojkotem veškerých soutěží FIFA, pokud návrh nezmizí ze stolu. O den později Infantino ustoupil. Jenže slovo „ustoupil“ nemusí znamenat totéž co „skončil“.
UEFA proto tlačila dál. 27. srpna oznámila, že od FIFA obdržela písemné potvrzení: projekt je „nevratně a trvale stažen“ a nevrátí se „v žádné jiné podobě, konstrukci, názvu ani formě“. Teprve poté evropská konfederace pozastavila plán na stažení svých týmů ze soutěží. Současně ale ve stejný den podala v New Yorku a na Floridě soudní návrhy, jimiž žádá dokumenty a výpovědi k pěti okruhům: vzniku FFE, komunikaci s vedením FIFA, valuaci projektu, identitě coinvestorů a načasování celé transakce vůči schvalovacímu procesu členských asociací. Chystá i trestní oznámení ve Švýcarsku.
Krize se tedy nezavřela. Jen přešla z roviny sportovního bojkotu do roviny právní.
Kandidatura jako mocenská matematika
Infantino poprvé oznámil kandidaturu na 76. kongresu FIFA ve Vancouveru 30. dubna 2026, tedy tři měsíce před tím, než FFE vůbec explodovalo. V září v Katovicích pouze potvrdil, že „se nic nezměnilo“. Volba proběhne 18. března 2027 v Rabatu, přihlášky musí být podány do 18. listopadu 2026.
Proč se nehodlá stáhnout? Odpověď leží v hlasovací aritmetice. O prezidentovi FIFA rozhoduje všech 211 členských asociací, z nichž UEFA zastupuje jen 55. Infantino FFE prodával právě jako cestu k navýšení rozvojových peněz: z 8 milionů dolarů na 20 milionů na asociaci v cyklu 2027–2030, plus jednorázový dobrovolný balík až 20 milionů. I bez FFE zůstává logika stejná: kdo slibuje víc peněz menším federacím v Africe, Asii a Oceánii, ten sbírá hlasy. 5. srpna vedení FIFA a Management Board vyjádřily Infantinovi plnou podporu, byť zároveň přiznaly procesní pochybení a ohlásily interní přezkum.
Aleksander Čeferin kandidaturu na prezidenta FIFA výslovně odmítl, ale veřejně očekává, že se protikandidát najde. V otevřených zdrojích zatím žádný oficiální vyzyvatel nefiguruje. Pokud do listopadového termínu nikdo nenastoupí, Infantino půjde do volby prakticky bez soupeře.
Deset let a co dál
Infantino stojí v čele FIFA od února 2016. Deset let. Sepp Blatter vydržel sedmnáct, než ho smetl korupční skandál. Pokud Infantino v Rabatu uspěje, jeho mandát potrvá do roku 2031, patnáct let celkem. Blatterovský scénář dlouhé vlády se rýsuje stále zřetelněji, jen s jiným typem krizí.
Rozdíl oproti Blatterovi je v tom, že FFE nebyla klasická korupce, ale pokus o systémovou přestavbu: převést komerční motor světového fotbalu do struktury se soukromým spoluvlastníkem. V historii FIFA nemá tento krok precedent. Běžné sponzorské a televizní smlouvy jsou jedna věc, prodej podílu v entitě držící celý komerční ekosystém turnajů je věc kvalitativně odlišná.
Co to znamená pro český fotbal
Prakticky zatím nic akutního. FFE je ze stolu, UEFA stáhla bezprostřední hrozbu bojkotu a mistrovství světa 2026 běží podle plánu. FAČR se k celé aféře samostatně nevyjádřila, ale byla součástí kolektivní pozice 55 evropských svazů.
Krize správy FIFA ale trvá. UEFA o ní mluví otevřeně, právní ofenziva teprve začíná a volba v březnu 2027 rozhodne, jestli Infantino dostane mandát pokračovat, nebo jestli se světový fotbal dočká prvního skutečného mocenského střetu o vedení FIFA za poslední dekádu. Uzávěrka přihlášek je za necelé tři měsíce. Hodiny tikají.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Josef Kebrle