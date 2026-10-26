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Pes vnímá lidské emoce přesněji, než jsme si mysleli, ukazuje nový výzkum

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Možná jste to někdy zažili. Přijdete domů špatně naladění, nic neřeknete a snažíte se chovat normálně. Pes se na vás chvíli dívá a potom jako by změnil své chování. Přiblíží se, stáhne se do ústraní nebo vás začne pozorněji sledovat. Často říkáme, že pes „pozná, jak nám je“. Jenže co vlastně poznává?
Pes vnímá lidské emoce přesněji, než jsme si mysleli, ukazuje nový výzkum

Pes vnímá lidské emoce přesněji, než jsme si mysleli, ukazuje nový výzkum

Zdroj: Šťavnatý příběh - Čeština
Doba čtení 7 min

Článek byl publikován 26.10.2026 05:06

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kód Enigma

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