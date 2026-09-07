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Dýško, nebo nátlak? Přednastavené spropitné na terminálu rozděluje hosty

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Šest, deset, nebo patnáct procent? Nabídku spropitného dnes hostům stále častěji předkládá rovnou platební terminál. Někomu taková možnost vyhovuje, jiný má pocit, že je k dýšku tlačený. Podle nového průzkumu vnímá přednastavenou nabídku negativně třetina dotázaných.
Dýško, nebo nátlak? Přednastavené spropitné na terminálu rozděluje hosty

Dýško, nebo nátlak? Přednastavené spropitné na terminálu rozděluje hosty

Zdroj: Nomce.cz
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hradecká Drbna

Články z Hradecké Drbny přinášejí aktuální informace z Hradce Králové a celého Královéhradeckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují každodenní život obyvatel – od dopravy, školství a komunální politiky až po kulturní akce, sport, kriminalitu či zásahy složek integrovaného...

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