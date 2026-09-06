Proč pes požírá trávu nebo exkrementy

Každý majitel psa se s tímto chováním dříve či později setká. Pes, který na zahradě spásá stébla trávy jako ovce nebo má tendenci požírat výkaly (tzv. koprofagie), dokáže své páníčky pořádně znepokojovat. Ačkoliv se často jedná o přirozený instinkt, toto chování může v mnoha případech ukazovat na nedostatek živin v krmivu nebo na poruchu trávicího traktu.
Two golden retriever puppies sniffing the grass in a garden yard with plants around them
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