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Jorkšírský teriér: hornický lovec krys převlečený za mašli

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Jorkšírský teriér dnes působí jako pes, kterého někdo omylem zařadil mezi módní doplňky. Hedvábná srst, mašlička na hlavě, velikost do kabelky a výraz tvora, kterému by podle vzhledu měl člověk maximálně nabídnout sametový polštář. Jenže tahle dekorativní fasáda má jeden nepříjemný historický detail.
Jorkšírský teriér: hornický lovec krys převlečený za mašli

Jorkšírský teriér: hornický lovec krys převlečený za mašli

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Žlutá kočka

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