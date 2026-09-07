Radiátor topí naplno, ale doma je pořád zima? Tahle běžná věc mu může bránit vytopit místnostPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Radiátor topí naplno, ale doma je pořád zima? Tahle běžná věc mu může bránit vytopit místnost
Na první pohled může přijít zcela důvěryhodná zpráva o zvýšení důchodu nebo doplatku. Za úředně vypadajícím...
Největší šance na úspěšnou výpravu je nyní především v severních, západních a některých horských oblastech...
Pergolu, altán nebo zahradní domek si řada lidí postaví s tím, že na vlastním pozemku žádné povolení řešit...
První chladné dny často odhalí problém, který celé léto nebyl vidět. Radiátor zůstává studený, přestože je...
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