Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
1 min

TV Óčko točí druhou řadu svlékací show, divákům ukáže „dvojnásobek žen“

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Hudební televize Óčko ze skupiny Mafra natáčí druhou řadu svlékací show Naked Attraction o "hledání lásky bez oblečení i bez přetvářky". Dvojka bude mít podtitul "Holky to chtěj taky!" a podle stanice ukáže dvojnásobek žen oproti první sérii s výrazným zastoupením mladší generace.
TV Óčko točí druhou řadu svlékací show, divákům ukáže „dvojnásobek žen“

TV Óčko točí druhou řadu svlékací show, divákům ukáže „dvojnásobek žen“

Zdroj:
Reklama
Další články z Borovan.cz
Česká kina za sedm měsíců prodala vstupenky za 1,36 miliardy, mírný meziroční růst
Česká kina za sedm měsíců prodala vstupenky za 1,36 miliardy, mírný meziroční růst
Ve Velké Chuchli se začal točit závěrečný díl fantasy trilogie Princ zakletý v čase
Ve Velké Chuchli se začal točit závěrečný díl fantasy trilogie Princ zakletý v čase

Po filmech Princezna zakletá v čase (2020) a Princezna zakletá v čase 2 (2022) začal tým kolem tvůrčí a...

Streamovací služba Canal+ dotočila další český seriál, Zmizení Sáry Lindertové
Streamovací služba Canal+ dotočila další český seriál, Zmizení Sáry Lindertové

Produkční a filmovací tým režiséra a producenta Matěje Chlupáčka (viz starší rozhovor dole) a Maji Hamplové...

Natáčení nového seriálu pro Netflix potrvá v Praze až do března 2027
Natáčení nového seriálu pro Netflix potrvá v Praze až do března 2027

Globální streamovací platforma Netflix uvolnila první informace ohledně natáčení nového seriálu Tajemství...

E-shopy se musí poprat s novou bruselskou regulací, varují před zdražováním zásilek
E-shopy se musí poprat s novou bruselskou regulací, varují před zdražováním zásilek

Dva roky poté, co vyšla známá Draghiho zpráva o nedobré kondici a zaostávání Evropské unie a kdy Evropská...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Borovan.cz

Články z Borovan.cz nabízejí jedinečný vhled do zákulisí českého mediálního, kulturního a zábavního průmyslu. Věnují se především byznysovým vztahům, vlastnickým strukturám, investicím a strategickým změnám ve světě médií, televizní a filmové tvorby, vydavatelství, showbyznysu i hudebního...

Všechny články tohoto autora →
Borovan.cz
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.