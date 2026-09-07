TV Óčko točí druhou řadu svlékací show, divákům ukáže „dvojnásobek žen“Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
TV Óčko točí druhou řadu svlékací show, divákům ukáže „dvojnásobek žen“
Po filmech Princezna zakletá v čase (2020) a Princezna zakletá v čase 2 (2022) začal tým kolem tvůrčí a...
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Globální streamovací platforma Netflix uvolnila první informace ohledně natáčení nového seriálu Tajemství...
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Články z Borovan.cz nabízejí jedinečný vhled do zákulisí českého mediálního, kulturního a zábavního průmyslu. Věnují se především byznysovým vztahům, vlastnickým strukturám, investicím a strategickým změnám ve světě médií, televizní a filmové tvorby, vydavatelství, showbyznysu i hudebního...Všechny články tohoto autora →