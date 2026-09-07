Kauza Balogun-Trump má dva měsíce po mistrovství pro Infantina nepříjemnou dohru. Belgie mu otevřeně odmítla podporu. Šéf FIFA má jen jednu šanci na nápravu

Belgická fotbalová federace oznámila, že Infantinovu kandidaturu na další období v čele FIFA nepodpoří, pokud nedostane uspokojivé odpovědi na případ Baloguna a další otázky kolem způsobu řízení světové federace. Belgii už nestačí obecné ujištění, že rozhodoval nezávislý disciplinární orgán. Chce vědět, proč bylo v tomto konkrétním případě možné odložit automatický trest, proč její dosavadní dotazy zůstaly bez dostatečného vysvětlení a jak FIFA zajistí, aby podobné situace příště nebyly obestřené stejnými pochybnostmi.
Pro Infantina přichází belgický krok v mimořádně nepříjemný okamžik. FIFA teprve o den dříve potvrdila, že chce v březnu 2027 usilovat o čtvrté období ve funkci.
Najednou tedy spor z červencového mistrovství není historií.
Stal se součástí voleb.
Červená karta měla znamenat jeden zápas. Pak zavolal Trump
Balogun dostal 1. července v osmifinále? Actually round-of-32 — need correct. Let's fix. Balogun dostal červenou kartu v utkání osmifinále? Wait round of 32 vs Bosnia. Need say v prvním vyřazovacím kole / round of 32. Let's continue carefully.
Balogun dostal 1. července červenou kartu v prvním vyřazovacím kole proti Bosně a Hercegovině. Po zásahu VAR byl vyloučen za zákrok na kotník Tarika Muharemoviće a podle pravidel tím automaticky vznikl zákaz startu v následujícím utkání.
Tím měla být Belgie.
Do případu se však vložil americký prezident Donald Trump. Podle Reuters osobně zavolal Infantinovi a požádal šéfa FIFA, aby byl Balogunův případ přezkoumán. FIFA následně využila článek 27 svého disciplinárního řádu a výkon jednozápasového trestu pozastavila na roční zkušební dobu. Červenou kartu přitom nezrušila. Balogun tak mohl proti Belgii nastoupit.
Právě pořadí těchto událostí je důvodem, proč se kontroverze drží FIFA dodnes.
Neexistuje veřejný důkaz, že Infantino disciplinární komisi nařídil, jak má rozhodnout, ani že Trumpův telefonát byl právním důvodem pro odklad trestu. FIFA také poukazovala na to, že podobný nástroj její pravidla umožňují a v minulosti už byl použit.
Jenže pro důvěryhodnost organizace je problém už samotná situace.
Prezident pořadatelské země zavolá prezidentovi světové federace kvůli konkrétnímu reprezentantovi. Následně přijde výjimečné disciplinární rozhodnutí ve prospěch tohoto hráče. A soupeř, kterého se rozhodnutí bezprostředně týká, ani po dvou měsících tvrdí, že nedostal dostatečné vysvětlení.
V takové chvíli nestačí říct, že všechno proběhlo podle pravidel. FIFA musí být schopná ukázat jak a proč podle nich rozhodla.
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Belgii nakonec nezajímá, jestli jí Balogun ublížil
Sportovně by se celý příběh dal snadno odsunout stranou.
Belgie Spojené státy porazila 4:1. Balogunova přítomnost jí cestu turnajem nezastavila a belgický trenér Rudi Garcia po utkání dokonce říkal, že kauza neměla na jeho mužstvo téměř žádný vliv. Balogun za rozhodnutí FIFA navíc osobně nemohl a po utkání za Garciou přišel promluvit.
Právě proto je pokračující belgický tlak zajímavější.
Federace nebojuje o změnu výsledku, opakování utkání ani dodatečný sportovní trest pro amerického útočníka. Chce vysvětlení procesu.
Předsedkyně RBFA Pascale Van Damme uvedla, že belgická strana komunikovala s FIFA během mistrovství i po něm a snažila se získat jasno. Po dvou měsících podle ní základní otázky stále zůstávají bez odpovědi. Belgická federace proto požádala, aby se případ Baloguna dostal na program zasedání Rady FIFA 15. října.
A tady se skrývá ona Infantinova šance na nápravu z titulku.
Ne musí vrátit čas. Nemůže změnit červenec ani fakt, že Trump telefonoval.
Může ale zařídit, aby FIFA konečně přesně vysvětlila, na základě jakých kritérií byl článek 27 použit, proč byl tento případ posouzen jinak než běžný automatický trest po červené kartě a jaké pojistky mají zabránit tomu, aby v budoucnu vznikl dojem, že přístup k prezidentovi FIFA znamená také přístup k mimořádnému přezkumu.
Pro Belgii už ale Balogun není jediný problém
Kdyby šlo pouze o jeden podivný disciplinární případ, mohl by Infantino doufat, že se spor podaří technicky uzavřít.
Belgická federace ale spojila Baloguna s druhým tématem, které už několik týdnů rozděluje světový fotbal: FIFA Forward Enterprise.
Projekt počítal s otevřením části komerčních práv spojených se světovými šampionáty soukromému kapitálu. Plán vyvolal prudký odpor UEFA, AFC a CONCACAF, byl nakonec stažen a následoval spor o to, jak transparentně vůbec vznikal, kdo ho posuzoval a zda vedení FIFA nepřekročilo hranice svých pravomocí.
Belgie teď říká, že také v tomto případě má problém s nedostatkem vysvětlení a transparentnosti. S UEFA je kvůli oběma sporům v kontaktu.
Tím dostává belgické rozhodnutí větší váhu.
Balogun už není izolovaný exces.
Z belgického pohledu je jedním z příkladů širšího problému: zásadní rozhodnutí FIFA mají pro ostatní aktéry obrovské důsledky, ale mechanismus, kterým k nim organizace dojde, zůstává příliš často uzavřený uvnitř její vlastní struktury.
Infantino potřebuje hlasy. A evropská nespokojenost se začíná měnit v něco konkrétnějšího
Prezident FIFA se přitom nechystá odejít.
V neděli organizace potvrdila, že Infantino bude v březnu příštího roku kandidovat znovu. Přestože kolem FIFA Forward Enterprise vznikl jeho dosud nejvážnější institucionální konflikt posledních let, stále má silnou podporu zejména v Africe a Jižní Americe a zatím proti němu nevystoupil žádný oficiální soupeř.
To je pro pochopení belgického kroku důležité.
FIFA se nevolí podle toho, kdo získá největší potlesk evropských lig nebo nejpříznivější titulky. Prezidenta volí národní federace a každá z nich má hlas. Infantinův mocenský model dlouhodobě stojí také na tom, že si dokázal vybudovat velmi silné vztahy mimo Evropu.
Jedna Belgie proto sama volbu nerozhodne.
Jenže politické změny v podobných organizacích nezačínají vždy okamžitou většinou. Začínají chvílí, kdy někdo přestane kritizovat pouze v zákulisí a veřejně spojí svůj hlas s konkrétní podmínkou.
To právě RBFA udělala.
A pro FIFA je nepříjemné i to, že důvodem není spor o peníze, počet míst na turnaji nebo tradiční konflikt UEFA se světovou federací. Belgická výhrada se týká samotné důvěry v rozhodovací proces.
Trumpův telefonát byl problém právě proto, že Infantino nemůže působit jako člověk, kterému se volá kvůli disciplinárce
Gianni Infantino má s Donaldem Trumpem dlouhodobě mimořádně blízký veřejný vztah. V době amerického mistrovství světa to samo o sobě nemuselo být překvapivé. FIFA potřebovala spolupracovat s administrativou pořadatelské země na bezpečnosti, vízech, infrastruktuře i obrovském množství organizačních otázek.
Jenže právě kvůli této blízkosti byla Balogunova kauza tak citlivá.
Prezident Spojených států samozřejmě může veřejně tvrdit, že jeho reprezentant dostal nespravedlivou červenou kartu. Může rozhodčího kritizovat a může fandit domácímu mužstvu.
Jakmile ale zavolá přímo prezidentovi FIFA s žádostí o přezkum konkrétního disciplinárního případu, musí být hranice mezi politikou a sportovní justicí viditelná téměř demonstrativně.
A tady FIFA nechala prostor pro pochybnosti.
Její disciplinární komise mohla mít naprosto legitimní důvody pro použití článku 27. Pokud je měla, právě jejich přesné a rychlé zveřejnění by bylo nejúčinnější obranou proti tvrzení, že prezidentský telefonát něco změnil.
O dva měsíce později Belgie tvrdí, že takové vysvětlení pořád nemá.
To už není komunikační detail.
15. říjen může být pro Infantina důležitější než samotný zápas s Belgií
Balogun už na výsledku mistrovství nic nezmění. Spojené státy vypadly a Belgie šla dál. Celá disciplinární aféra by proto mohla skončit jako bizarní kapitola domácího šampionátu.
Belgická federace jí ale dala druhý život.
Požadavkem na projednání případu před Radou FIFA vytvořila konkrétní termín, do kterého může světová federace ukázat, že dokáže vlastní kontroverzi otevřeně vysvětlit. A zároveň spojila výsledek tohoto procesu s podporou prezidenta, který se za několik měsíců bude ucházet o další mandát.
Infantino tedy ještě může belgický postoj změnit. Právě proto není dnešní oznámení definitivním politickým rozsudkem.
Jenže podmínky už neurčuje on.
Belgie dva měsíce čekala na vysvětlení. Teď místo dalšího dopisu vytáhla jedinou věc, která má před prezidentskou volbou skutečnou cenu: svůj hlas.
A jestli chce Gianni Infantino získat zpátky podporu, kterou ještě nedávno mohl považovat za samozřejmou, bude muset tentokrát udělat něco, co FIFA v celé kauze Baloguna zatím nedokázala.
Přesvědčivě vysvětlit, co se vlastně stalo.
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Zdroje: Reuters – Belgium withholds support for Infantino over Balogun red-card row [1], Reuters – Trump intervention sparks World Cup storm as FIFA clears Balogun to face Belgium [2], FIFA – USA's Balogun available for Belgium [3], Reuters – President Infantino will seek re-election in March, FIFA says [4], Reuters – FIFA accuses UEFA of 'smear campaign' in fight over Infantino plan [5].