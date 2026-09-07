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Kauza Balogun-Trump má dva měsíce po mistrovství pro Infantina nepříjemnou dohru. Belgie mu otevřeně odmítla podporu. Šéf FIFA má jen jednu šanci na nápravu

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Folarin Balogun už dávno není na mistrovství světa, Belgie po vítězství 4:1 nad Spojenými státy postoupila dál a sportovní dopad jedné z největších kontroverzí šampionátu nakonec zmizel s posledním hvizdem. Jenže otázka, kterou tehdy otevřel telefonát Donalda Trumpa Giannimu Infantinovi a následné rozhodnutí FIFA pustit amerického útočníka do zápasu, nezmizela vůbec. Dva měsíce poté přichází účet.
Kauza Balogun-Trump má dva měsíce po mistrovství pro Infantina nepříjemnou dohru. Belgie mu otevřeně odmítla podporu. Šéf FIFA má jen jednu šanci na nápravu

Kauza Balogun-Trump má dva měsíce po mistrovství pro Infantina nepříjemnou dohru. Belgie mu otevřeně odmítla podporu. Šéf FIFA má jen jednu šanci na nápravu

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Vše o sportu

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