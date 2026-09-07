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Chorvatská policie rozdává turistům pokuty na moři. Za jednu chybu zaplatíte 400 eur

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Dovolená u Jadranu pokračuje i v září a chorvatská policie dál kontroluje provoz na moři. Jen během posledního týdne odhalila v okolí Splitu 56 přestupků. Patnáct lidí zaplatilo po 400 eurech za jízdu příliš blízko pobřeží.
Na moři u Splitu padaly pokuty 400 eur. Chorvati připomněli pravidlo, které řidiči skútrů porušují.

Na moři u Splitu padaly pokuty 400 eur. Chorvati připomněli pravidlo, které řidiči skútrů porušují.

Zdroj: Shutterstock
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Trendy Život

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