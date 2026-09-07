Chorvatská policie rozdává turistům pokuty na moři. Za jednu chybu zaplatíte 400 eur

Chorvatská policie rozdává turistům pokuty na moři. Za jednu chybu zaplatíte 400 eurPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Na moři u Splitu padaly pokuty 400 eur. Chorvati připomněli pravidlo, které řidiči skútrů porušují.
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