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Chřestýš nosí protijed ve vlastní krvi. Vědci z jeho obrany skládají ochranu proti dalším hadům

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Když jedovatý had kousne svou kořist, vstříkne jí směs molekul schopných během krátké doby poškodit cévy, svaly, nervový systém nebo krev. Zvláštní je, že stejný had si při lovu či pojídání zasažené kořisti může vlastní jed dostat do tkání – a přesto není vůči každému nešťastnému kontaktu bezbranný. V krvi některých zmijovitých hadů totiž cirkulují molekuly, které části jejich vlastního jedu neutralizují.
Chřestýš nosí protijed ve vlastní krvi. Vědci z jeho obrany skládají ochranu proti dalším hadům

Chřestýš nosí protijed ve vlastní krvi. Vědci z jeho obrany skládají ochranu proti dalším hadům

Zdroj:
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kód Enigma

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