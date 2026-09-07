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Do legendární Hospody se chodí už 30 let. Nova seriálu nevěřila, natáčení poznamenala smrt

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„Do naší hospůdky vedou jen tři schůdky…“ Přesně těmito slovy v doprovodu nestárnoucí melodie od Jaroslava Uhlíře se přesně před 30 lety na obrazovkách televize Nova poprvé představila nesmrtelná Hospoda. Komediální seriál z prostředí poctivé české knajpy to zpočátku neměl jednoduché, postupem let ale dozrál v televizní evergreen s ikonickými postavami, z něhož lidé hláškují dodnes. Co bylo podstatou úspěchu ikonického seriálu?
Do legendární Hospody se chodí už 30 let. Nova seriálu nevěřila, natáčení poznamenala smrt

Do legendární Hospody se chodí už 30 let. Nova seriálu nevěřila, natáčení poznamenala smrt

Zdroj:
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kinobox.cz

Kinobox.cz je komplexní filmová databáze a průvodce světem filmu i seriálů. Uživatelům nabízí rozsáhlý katalog českého i zahraničního titulu, uživatelská a kritická hodnocení, žebříčky a aktuální kinoprogram. Pomáhá také s rychlým výběrem obsahu ke sledování na streamovacích platformách (VOD) i v...

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