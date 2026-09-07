Egyptské hotely musí okamžitě skončit s oblíbenou atrakcí. Ohrožovala hosty i personál

Případ zveřejnila bavorská policie 27. dubna a toxikologické výsledky v tu chvíli ještě nebyly k dispozici. O pár dní dříve, 18. a 20. dubna, už egyptské Ministerstvo turismu a památek spolu s Komorou hotelových zařízení rozeslaly oběžník všem hotelům v zemi: živá zvířata v zábavních programech i při fotografování s hosty končí. Okamžitě.
Smrtelný incident v Hurghadě jako varovný signál pro celý sektor
Scéna z hurghadského resortu připomíná desítky podobných „hadích kouzelníků“, kteří roky obcházeli hotelové bary a pláže od Šarm aš-Šajchu po Marsa Alam. Krokodýlí zápasy, objímání hadů, focení s kobrou na ramenou: komerční weby egyptských zábavních skupin lákaly na „zápas s krokodýlem“ a „objetí s hadem“ jako na standardní součást dovolenkového programu. Turisté si za adrenalinový zážitek platili, hotely inkasovaly provize od externích animačních týmů.
Dubnová tragédie ukázala, jak tenká je hranice mezi exotikou a smrtelným rizikem. Egyptské otevřené zdroje zákaz formálně nepřipisují jedinému případu; ministerstvo hovoří o „zjištěné praxi využívání nebezpečných zvířat v hotelových programech“. Časová shoda je ovšem výmluvná. Oběžník dorazil do hotelových schránek ve stejných dubnových týdnech, kdy se zpráva o smrti německého turisty šířila evropskými médii.
VIDEO Kdo zákaz vydal a jaké sankce hrozí porušitelům
Mechanismus opatření sestává ze dvou rovin. Ministerstvo turismu a památek odeslalo dopis Komoře hotelových zařízení, která spadá pod Egyptskou federaci turistických komor. Předseda komory Mohamed Ajúb následně rozeslal instrukci všem registrovaným hotelům. Veřejné stanovisko potvrdila i
Egyptian Hotels Association, čímž opatření získalo váhu oborové autority.
Klíčový detail: resort nese plnou odpovědnost za veškeré aktivity uvnitř areálu, včetně programů externě najatých animačních a zábavních týmů. Hotelový provozovatel se nemůže vymluvit na to, že hady přinesl cizí dodavatel.
Sankce se v oficiálních formulacích stupňují:
Právní kroky, tedy zahájení řízení podle platných předpisů. Administrativní opatření, například omezení provozu či uzavření konkrétní části zařízení. Zásah do licence, tedy odebrání či pozastavení provozního oprávnění hotelu.
Precedenty z jiných egyptských zásahů ukazují, že úřady dokážou zabavit zvířata, uložit pokuty a v krajních případech zahájit trestní stíhání podle environmentální legislativy.
Půl milionu Čechů ročně v Egyptě: co by měl vědět každý dovolenkář
Egypt patří dlouhodobě mezi nejoblíbenější destinace českých turistů. Podle údajů egyptského ministerstva navštívilo zemi v roce 2025 přibližně 500 tisíc Čechů, meziročně o tři procenta více.
České Ministerstvo pro místní rozvoj zdůrazňuje rostoucí zájem o Marsa Alam vedle tradičních přímých linek do Hurghady a Káhiry.
Veřejné nabídky tuzemských cestovních kanceláří přitom na začátku září 2026 stále popisují „orientální večerní show“ a „animační programy“ bez výslovné zmínky o zákazu zvířecích atrakcí. Kdo tedy plánuje odletět do Egypta, udělá dobře, když si od hotelu nebo cestovky vyžádá písemné potvrzení, že resort v programu nepoužívá živá zvířata. Po příjezdu stačí zkontrolovat rozpis večerní zábavy a nabídku focení v areálu.
Zdroj:
VědaŽivě.cz
Autor:
Veronika Holečková