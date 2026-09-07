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Egyptské hotely musí okamžitě skončit s oblíbenou atrakcí. Ohrožovala hosty i personál

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Začátkem dubna 2026 nechal účinkující při hadí show v hurghadském hotelu vylézt hada do kalhot sedmapadesátiletého německého turisty. Plaz muže kousl do nohy. Po převozu do nemocnice dovolenkář zemřel.
Egyptské hotely musí okamžitě skončit s oblíbenou atrakcí. Ohrožovala hosty i personál

Egyptské hotely musí okamžitě skončit s oblíbenou atrakcí. Ohrožovala hosty i personál

Zdroj: Foto: Jana Šrámčíková / VědaŽivě
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Tento článek byl publikován ze zdrojů VědaŽivě.cz

Články z VědaŽivě.cz přibližují aktuální dění ve světě vědy, technologií a přírody způsobem, který je srozumitelný i pro čtenáře bez odborného vzdělání. Nabízejí přehled nových objevů, výzkumů a trendů, ale i zajímavosti z každodenního života, které mají vědecké pozadí – od lidského zdraví přes...

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