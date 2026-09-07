V USA schválili lék na rakovinu slinivky. Je tak účinný, že onkologové tleskali ve stoje

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Metastatický karcinom slinivky patří mezi ty typy rakoviny, kde medicína po celá desetiletí narážela na zdánlivě nepřekonatelnou zeď. Pětiletého přežití dosahují podle amerických dat jen tři procenta pacientů, u nichž se nádor rozšířil do vzdálených orgánů. Chemoterapie sice dokázala průběh nemoci zpomalit, ale průlomové zlepšení nepřinášela. Pacienti i lékaři čelili frustrující realitě: agresivní onemocnění postupovalo rychle a možnosti byly omezené.
Právě proto vyvolalo v odborné komunitě takový rozruch, když se letos na jaře na onkologickém kongresu objevila data z mezinárodní studie s novou molekulou. Část přítomných lékařů reagovala spontánním potleskem ve stoje – scéna, která se u prezentace vědeckých výsledků nevidí často. Anna Berkenblitová z organizace Pancreatic Cancer Action Network i Brian Wolpin z Dana-Farber Cancer Institute otevřeně přiznali, že srovnatelný přínos v předchozích studiích léčby tohoto nádoru ještě nezažili.
Tableta, která zdvojnásobila čas
Americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv schválil v rekordním čase novou léčivou látku daraxonrasib, která vstupuje na trh pod obchodním názvem Rasonque. Vyvinula ji společnost Revolution Medicines a je určena pacientům s pokročilým karcinomem slinivky, kteří již absolvovali chemoterapii. Velkou výhodou je forma podání – orální tableta jednou denně, což výrazně zvyšuje komfort léčby oproti infuzím.
Klíčová klinická studie RASolute 302 zahrnovala přibližně 500 pacientů ze tří kontinentů – Severní Ameriky, Evropy i Asie. Průměrný věk účastníků dosahoval 66 let, všichni se už dříve léčili s metastatickým onemocněním. Necelá polovina z nich dostávala nový preparát, zbytek pokračoval na standardní chemoterapii.
Medián přežití u daraxonrasibu přesáhl 13 měsíců, zatímco u chemoterapie činil necelých sedm měsíců. Doba do zhoršení stavu se prodloužila z 3,6 na 7,2 měsíce. Ještě výraznější rozdíl se projevil v samotné redukci nádorové tkáně: ke zmenšení nádoru došlo u 30 procent pacientů s novou léčbou oproti pouhým 11 procentům u chemoterapie. Někteří účastníci studií užívají lék už několik let.
Profil snášenlivosti se ukázal jako příznivější než u klasické chemoterapie. Mezi časté nežádoucí účinky patřila únava, vyrážka, nevolnost či průjem, závažných komplikací bylo však celkově méně než při konvenční léčbě.
Molekulární lepidlo, které zkrotilo nezkrotitelný gen
Po celá desetiletí byl gen KRAS považován za prakticky neléčitelný cíl. Přibližně 90 procent nádorů slinivky souvisí s jeho mutacemi. V normálním stavu KRAS řídí růst a dělení buněk, po zmutování však zůstává trvale aktivní a nekontrolovaně žene nádorové buňky k množení. Struktura tohoto proteinu byla pro běžné molekuly léků nedostupná – léčiva se na ni nedokázala spolehlivě navázat.
Daraxonrasib představuje zcela nový přístup. Funguje jako tzv. molekulární lepidlo – spojuje se s pomocným proteinem cyklofilin A a teprve v tomto komplexu dokáže zablokovat aktivní proteiny RAS. Tím efektivně zastavuje abnormální signalizaci, která nutí nádor k růstu a šíření. Průlomové poznatky posledních let tak otočily situaci u cíle, který byl dříve považován za nedosažitelný.
Regulační proces v USA proběhl nevídanou rychlostí. FDA schválila přípravek za pouhých 35 dní od přijetí žádosti v rámci nového zrychleného programu pro terapie s mimořádným přínosem u dosud špatně léčitelných nemocí. Velká světová média včetně CNN a The New York Times o průlomu vzápětí informovala.
Kdy se lék dostane k evropským pacientům?
Pozornost se nyní přesouvá do Evropy. Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA) zařadila daraxonrasib do zrychleného řízení, což potvrdila začátkem července. Termín finálního verdiktu zatím neupřesnila. Do schvalovacího procesu je zapojen i český Státní ústav pro kontrolu léčiv.
SÚKL pro deník Echo24 potvrdil, že případné kladné stanovisko EMA bude platit pro všechny členské státy Evropské unie. Zároveň však krotí předčasná očekávání ohledně okamžité dostupnosti léku pro české pacienty. Samotná evropská registrace totiž ještě neznamená automatické a bezprostřední uvedení na tuzemský trh. O tom, ve kterých konkrétních zemích a v jakém časovém horizontu bude přípravek distribuován, rozhoduje výhradně farmaceutická společnost – držitel registrace.
Slibné výsledky vykazuje daraxonrasib i u jiných typů nádorů s mutací RAS, zejména u nemalobuněčného karcinomu plic, kde již probíhají další fáze klinického testování. Pro pacienty s pokročilým stadiem rakoviny slinivky však už dnes znamená zásadní posun – nejen v délce života, ale i v jeho kvalitě.
Zdroje článku: FDA, ir.revmed.com, bbc.com, oncology-central.com, fajntip.cz
Autor článku: Veronika Soukupová