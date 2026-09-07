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V USA schválili lék na rakovinu slinivky. Je tak účinný, že onkologové tleskali ve stoje

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Když onkologové uslyšeli výsledky klinické studie, vstali a tleskali. Poprvé za desítky let někdo dokázal výrazně prodloužit život pacientům s metastatickým nádorem slinivky – jedním z nejagresivnějších zabijáků v medicíně.
V USA schválili lék na rakovinu slinivky. Je tak účinný, že onkologové tleskali ve stoje

V USA schválili lék na rakovinu slinivky. Je tak účinný, že onkologové tleskali ve stoje

Zdroj: Shutterstock
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Tento článek byl publikován ze zdrojů FAJNTIP.cz

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