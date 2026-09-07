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Testosteron možná nevyrábíme sami. Vědci objevili nečekaného pomocníka přímo v lidském těle

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Testosteron si intuitivně spojujeme s lidským hormonálním systémem. Vyrábějí ho především varlata, menší množství vzniká také v dalších tkáních a z příbuzných steroidních prekurzorů. Nová studie publikovaná 3. září 2026 v Nature Communications ale ukazuje, že do této chemie může vstupovat ještě někdo další.
Testosteron možná nevyrábíme sami. Vědci objevili nečekaného pomocníka přímo v lidském těle

Testosteron možná nevyrábíme sami. Vědci objevili nečekaného pomocníka přímo v lidském těle

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kód Enigma

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