Schick po konci v reprezentaci září v Leverkusenu. Gól dal ve všech zápasech a míří za hranicí, kterou nepřekonal žádný Čech

Pohár jako rozjezd, liga jako studená sprcha
15. srpna 2025 se Bayer představil v 1. kole DFB-Pokalu na hřišti Sonnenhofu Großaspach. Ve 32. minutě našel Amine Adli centrem ze strany Schickovu hlavu a český útočník otevřel skóre svého nového ročníku. Leverkusen vyhrál 4:0, všechno vypadalo hladce.
O osm dní později přišla realita. Bundesligový start proti Hoffenheimu doma, výsledek 1:2. Schick tentokrát gól nedal. Nový trenér Erik ten Hag, jmenovaný na konci května, viděl svůj tým poprvé prohrát v soutěžním utkání a Bayer se ocitl pod tlakem ještě před koncem srpna.
Dvojgól v Brémách, a pořád žádná výhra
30. srpna cestoval Leverkusen do Brém. Werder vedl, Bayer odpovídal, zápas skončil 3:3. Schick ale předvedl přesně to, co se od něj čekalo. Nejprve zakončil rychlou akci po zpětné přihrávce Nathana Telly, klasický cutback, tvrdá rána z hranice malého vápna. Podruhé proměnil penaltu.
Tři góly v prvních třech soutěžních zápasech. Ne ve všech třech (proti Hoffenheimu vyšel naprázdno), ale průměr jednoho gólu na utkání na startu sezony mluví jasně. Pro srovnání: v celém ročníku 2024/25 nastřílel Schick 21 bundesligových branek v 31 zápasech, tedy 0,68 gólu na duel. V rekordní sezoně 2021/22 to bylo 24 gólů v 27 zápasech (0,89). Start do nového ročníku tempo ještě zrychlil.
Jenže týmový kontext byl jiný. Po dvou odehraných ligových kolech měl Bayer na kontě jedinou remízu a nula výher. Schick dodával góly, ale tým kolem něj se teprve učil fungovat v ten Hagově systému.
Tahoun přestavby, ne hotového stroje
V předsezonním rozhovoru pro Bundesliga.com Schick popsal nového trenéra stručně: „Ví, co od týmu chce.“ Ten Hag po něm žádal vysokou intenzitu a přesně definoval pozice, ze kterých má zakončovat. Zároveň naznačil častější souhru s Victorem Bonifacem, dvě výrazné hrotové zbraně vedle sebe, což byl posun oproti části předchozí éry pod Xabim Alonsem.
Důležitý je kontext odchodů. Florian Wirtz zamířil do Realu Madrid, Jeremie Frimpong odešel a Jonathan Tah taky. Schick se rázem stal nejen hlavním střelcem, ale i jedním z nejzkušenějších hráčů kabiny. Jeho góly nebyly jen statistickým příspěvkem, byly signálem, že přestavovaný Leverkusen má aspoň jednoho muže, na kterého se dá spolehnout v šestnáctce.
Cesta ke stovce: dvě různé mety
Kolem Schickova jména se v té době začala objevovat čísla směřující ke stovce gólů. Jenže je potřeba rozlišit dvě roviny. V Bundeslize byl po dvojgólu v Brémách podle sezonních součtů na 76 brankách. Do bundesligové stovky mu tedy chybělo 24 gólů, reálný horizont spíš pro sezonu 2026/27 než pro jaro 2026.
Jiná meta se naplnila až mnohem později. 4. dubna 2026 se Schick stal prvním českým fotbalistou se 100 góly v top 5 evropských ligách, 84 v Bundeslize, 16 v Serii A. Pro kontext: Pavel Nedvěd, elitní záložník a držitel Zlatého míče, skončil na 73 gólech v top 5 ligách. Jan Koller, jeden z nejobávanějších útočníků své generace, jich v Bundeslize nastřílel 61. Milan Baroš v Premier League 28.
Schick je prostě jiný typ české střelecké kariéry, dlouhodobě produktivní v jedné elitní soutěži, sezonu za sezonou. Není to o jednom výbuchu, ale o osmi letech v německém fotbale.
Reprezentace: příběh, který tehdy ještě nezačal
Jedna věc, kterou je nutné oddělit od srpnového startu sezony: konec v reprezentaci. Ten přišel až 25. června 2026, po vyřazení Česka na mistrovství světa. V létě 2025 byl Schick stále aktivním reprezentantem s výhledem na šampionát. Spojovat jeho klubovou formu z srpna 2025 s úlevou po konci v nároďáku by bylo časově i logicky nepoctivé.
Až jednou historici budou skládat mozaiku Schickovy kariéry, srpen 2025 v ní bude stát jako moment, kdy český útočník držel rozkolísaný velkoklub nad vodou, sám, hlavou, nohou i z penalty.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Roman Vágner