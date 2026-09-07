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JWST našel objekt, který se tváří jako obří hvězda. Jeho světlo ale může pocházet z černé díry

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Když se vesmírný dalekohled Jamese Webba začal dívat do prvních stovek milionů let existence vesmíru, objevil populaci objektů, které astronomové s typickou poezií pracovního žargonu nazvali „little red dots“ – malé červené tečky. Jsou kompaktní, velmi červené a často mají spektra naznačující rychle rostoucí černé díry. Jenže některé jejich vlastnosti nedávaly dohromady smysl.
JWST našel objekt, který se tváří jako obří hvězda. Jeho světlo ale může pocházet z černé díry

JWST našel objekt, který se tváří jako obří hvězda. Jeho světlo ale může pocházet z černé díry

Zdroj:
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kód Enigma

KodEnigma.cz se věnuje zajímavostem napříč obory – od přírody a historie přes vědu, vesmír až po záhady a nečekané objevy. Články otevírají témata, která dokážou překvapit, inspirovat i přimět k zamyšlení. Silnou stránkou webu je pestrost – jednou narazíte na příběhy dávných civilizací, jindy na...

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