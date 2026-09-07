Královna pomazánek: Tvarůžková bez kompromisů, lehká, lahodně dochucená a hotová za deset minut

Olomoucké tvarůžky jsem obcházela docela dlouho. Ta vůně, řekněme si to rovnou, není nenápadná. Pak ale známá donesla pomazánku, kde byly tvarůžky rozmíchané s vejci a žervé. Ochutnala jsem spíš ze slušnosti a v duchu čekala, že mi to stačit nebude. Jenže bylo to překvapivě dobré. Tak dobré, že jsem si přidala. Od té doby ji doma dělám skoro každý týden: za deset minut hotovo, zasytí na dlouho a na žitném chlebu s pažitkou vypadá úplně poctivě.
Na tomhle receptu mě drží hlavně jeho
jednoduchost. Nepotřebujete plnou lednici ani plánovat přípravu den dopředu. Tvarůžky se postarají o výraznou chuť a slanost, vejce natvrdo dodají hmotu i jemnost a žervé, klidně Lučina Linie nebo Gervais Fit, směs zjemní tak akorát, aby držela pohromadě. Bílkovin má tahle trojice taky dost, což se u počítá. svačiny Malá poznámka z kuchyně: po dvaceti minutách v lednici chutná pomazánka líp, protože se trochu usadí. Já to tedy často nevydržím.
Můj tip zní: Tvarůžky i vejce vezměte na hrubém struhadle, ne na jemném. Pomazánka pak zůstane příjemně strukturovaná a nezmění se v mazlavou hmotu. Hrubší kousky na chlebu líp sedí a celé sousto je zajímavější. Jestli jsou tvarůžky vytažené rovnou z lednice, nechte je pár minut povolit při pokojové teplotě. Budou se lépe strouhat a chuť se víc otevře. Recept na fit pomazánku z olomouckých tvarůžků s vejci
Celková délka přípravy: cca 40 minut, případně 15 minut, pokud už máte vejce uvařená Ingredience k přípravě
Základ pomazánky: 70 g olomouckých tvarůžků 2 vejce uvařená natvrdo 30 g žervé, například Lučina Linie nebo Gervais Fit
Podávání: žitné pečivo nebo celozrnný chléb čerstvá pažitka Postup přípravy lehké pomazánky z olomouckých tvarůžků s vejci a žervé
1. Vejce dejte do vroucí vody a vařte přesně
10 minut. Hned potom je přesuňte do misky se studenou vodou. Teplotní šok pomůže s loupáním a žloutek zůstane pěkně žlutý, ne s šedozeleným okrajem. Nechte je chladnout aspoň 5 minut, pak je oloupejte.
2. Oloupané
vejce nastrouhejte nahrubo přímo do mísy. Stejně nastrouhejte i tvarůžky. Hrubé struhadlo tady není detail navíc, dělá hodně: pomazánka má potom znatelnou strukturu, není z ní kaše a na chlebu se chová líp.
3. Ke strouhaným surovinám přidejte
žervé. Promíchejte lžící nebo vidličkou, dokud se všechno nespojí do kompaktní, ale pořád trochu hrubší pomazánky. Kdyby byla směs moc tuhá, vmíchejte ještě malou lžičku žervé.
4. Hotovou pomazánku dejte ideálně na
20 minut odležet do lednice. Chuť se srovná a tvarůžky ztratí část své ostrosti. Když spěcháte, dá se jíst hned, jen bude výraznější.
5. Mažte ji na
žitné pečivo nebo celozrnný chléb a navrch dejte čerstvou pažitku. Žitný chléb se k tvarůžkům hodí překvapivě dobře, jeho lehce nakyslá chuť tu slanou a výraznou pomazánku příjemně vyrovná. Foto: se souhlasem Co budu jíst?, Tvarůžková pomazánka Tipy redakce: Varianta s tvarohem nebo skyrem: Žervé můžete nahradit polotučným tvarohem nebo skyrem. Se skyrem bude pomazánka pevnější a přidá se ještě víc bílkovin. Podobně se dělají i recepty, kde se tvarůžky míchají se 100 g skyru, a funguje to velmi dobře. Cibule nebo česnek pro odvážnější: Pokud chcete chuť posunout do výraznější polohy, přidejte půlku jarní cibulky nakrájené najemno nebo jeden prolisovaný stroužek česneku. Tvarůžky takovou společnost unesou a cibule pomazánku trochu osvěží. Skladování: V uzavřené nádobě vydrží pomazánka v lednici dva až tři dny. Před mazáním ji nechte krátce povolit na lince, protože úplně studená bývá zbytečně tuhá. Dochucení: Sůl v základním receptu chybí záměrně, tvarůžky jí mají dost samy o sobě. Kdo chce, může přidat špetku černého pepře nebo lžičku hořčice. Ta pomazánce dodá lehkou pikantnost, podobně jako v dalších verzích tohoto receptu.
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Zdroj: Se souhlasem
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