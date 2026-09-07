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3 min

Královna pomazánek: Tvarůžková bez kompromisů, lehká, lahodně dochucená a hotová za deset minut

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Olomoucké tvarůžky mají pověst sýra pro odvážné. Jenže v pomazánce se jejich intenzivní chuť zjemní a výsledek je překvapivě jemný, krémový a plný bílkovin. Stačí tři suroviny a deset minut.
Obrázek receptu na tvarůžkovou pomazánku.

Obrázek receptu na tvarůžkovou pomazánku.

Zdroj: Foto: se souhlasem Co budu jíst?, Recept na lehkou tvarůžkovou pomazánku.
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

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