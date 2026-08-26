Konec televizních poplatků pro důchodce se odkládá: Platit je budou déle, než se původně čekalo

Pro domácnost, kde jsou dva pravidelné příjmy, nemusí částka za televizi a rozhlas představovat zásadní položku. U osamělého seniora s nižším důchodem už ale více než dvě tisícovky ročně mohou být znát. Právě proto vyvolaly plány na zrušení koncesionářských poplatků mezi částí důchodců velkou pozornost. Změna se však komplikuje a lidé by rozhodně neměli počítat s tím, že od začátku příštího roku mohou platby jednoduše zastavit.
V současnosti činí televizní poplatek 150 korun měsíčně za domácnost, zatímco Českému rozhlasu se platí dalších 55 korun. Dohromady jde o 205 korun měsíčně, tedy 2460 korun za rok. Výše televizního poplatku platí od května 2025 a počet televizorů nebo členů domácnosti výslednou částku nemění. Stejný princip jedné platby za domácnost platí také u rozhlasu.
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Zrušení poplatků se legislativně neposouvá dost rychle
Vláda v červnu schválila návrh, který počítá s úplnou změnou financování veřejnoprávních médií. Namísto plateb jednotlivých domácností by Česká televize a Český rozhlas dostávaly peníze přímo ze státního rozpočtu. Česká televize má podle schváleného návrhu získávat 5,74 miliardy korun ročně a Český rozhlas 2,065 miliardy korun. Celkem tedy více než 7,8 miliardy korun.
Součástí systému má být také mechanismus, který by financování upravoval v případě výraznějšího růstu cen. Vláda zároveň počítá s možností větší kontroly hospodaření veřejnoprávních médií. Samotné schválení návrhu vládou ale ještě neznamená, že současné poplatky končí. Zákon musí projít Poslaneckou sněmovnou, následně Senátem, podpisem prezidenta a teprve poté může začít skutečně platit.
Právě tady se ukazuje hlavní problém. Návrh dorazil do Poslanecké sněmovny už v červnu, jenže ještě ve druhé polovině srpna nebyl ani v prvním čtení. Původní představa, že nový systém začne fungovat od 1. ledna 2027, je proto stále méně pravděpodobná. Ve vládní koalici se už veřejně mluví také o pozdějším termínu a jako jedna z možností se objevuje dokonce leden 2028. Definitivní datum ale zatím stanoveno nebylo.
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Pro seniory existovala ještě rychlejší cesta
Vedle úplného zrušení poplatků se ve Sněmovně objevil také samostatný poslanecký návrh, který by byl zajímavý především pro starší lidi. Podle něj by člověk starší 75 let přestal být automaticky poplatníkem. Pokud by však žil ve společné domácnosti s mladším člověkem, povinnost hradit poplatek by na něj přešla.
Nejvíce by tak tato úprava pomohla seniorům nad 75 let, kteří žijí sami, případně domácnostem tvořeným pouze lidmi v této věkové kategorii. Návrh se dostal do Sněmovny už na jaře a vláda k němu následně zaujala souhlasné stanovisko. Ani tato cesta ale zatím nevedla k rychlé změně.
Po předložení širšího vládního zákona navíc začala dostávat přednost právě úplná změna financování České televize a Českého rozhlasu. Pro seniory to v praxi znamená, že možnost rychlejšího osvobození lidí nad 75 let se zatím vzdálila.
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Poplatky není možné přestat svévolně platit
Pro domácnosti je proto nyní nejdůležitější jednoduché pravidlo. Dokud nový zákon skutečně nevstoupí v účinnost, současná povinnost zůstává beze změny. Nestačí tedy informace o tom, že vláda poplatky plánuje zrušit. Český rozhlas už v červnu výslovně upozornil, že současný zákon je stále platný a účinný a výběr poplatků pokračuje. Totéž platí pro televizní poplatek.
To je důležité zejména pro seniory, kteří mohli z politických vyjádření nabýt dojmu, že se konec plateb už blíží. V tuto chvíli není bezpečné rušit SIPO, trvalý příkaz ani jiný způsob úhrady jen podle plánovaného termínu. Rozhodující bude až schválení zákona a datum jeho účinnosti.
Někteří lidé mohou požádat o osvobození už dnes
Samotný vyšší věk dnes automaticky nárok na osvobození nezakládá. Současný zákon však obsahuje jiné možnosti, které se mohou týkat také části důchodců. Jednou z nich je osvobození ze sociálních důvodů, pokud příjem jednotlivce nebo celé společně posuzované domácnosti nepřesáhne stanovenou hranici 2,15násobku životního minima.
O takové osvobození je nutné požádat a příjmovou situaci doložit. U sociálního osvobození navíc nejde o trvalou výjimku. Nárok se zpravidla dokládá znovu po šesti měsících. Osvobození se může týkat také lidí s některými závažnými zdravotními postiženími zraku nebo sluchu za podmínek stanovených zákonem.
Pro část seniorů tak může mít smysl ověřit, zda některou ze současných podmínek nesplňují už nyní, místo čekání na úplné zrušení poplatků.
Jisté je zatím pouze jedno. Konec televizních a rozhlasových poplatků je stále politickým plánem, nikoliv platnou změnou. A dokud zákon neprojde celým legislativním procesem, domácnosti včetně většiny důchodců musí počítat s dosavadními 205 korunami měsíčně. Původně očekávaný leden 2027 se přitom s každým dalším týdnem bez projednání zákona vzdaluje.
ceskeduchody.cz, seznamzpravy.cz, vlada.gov.cz, ceskatelevize.cz, rozhlas.cz