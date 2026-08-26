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Konec televizních poplatků pro důchodce se odkládá: Platit je budou déle, než se původně čekalo

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Pro seniory, kteří žijí sami a počítají každou pravidelnou platbu, měla být změna financování České televize a Českého rozhlasu příjemnou úlevou. Jenže původně zmiňovaný termín od ledna 2027 začíná být stále méně reálný. Domácnosti proto zatím musí počítat s tím, že poplatky budou dál hradit.
Poplatky za Českou televizi důchodcům zatím zůstanou: Plánovaný konec se posouvá.

Poplatky za Českou televizi důchodcům zatím zůstanou: Plánovaný konec se posouvá.

Zdroj: Shutterstock
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Byznys trendy

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