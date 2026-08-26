Na počítači bez internetu se začali objevovat zprávy. Nejdřív údajne z roku 1546, a pak i z 2109. Záhada z Dodlestonu začala jediným souborem.

Pak se na počítači začaly objevovat texty, které podle něj nikdo z obyvatel domu nevytvořil.
Jejich autor používal podivnou, archaicky působící angličtinu a tvrdil, že žije na stejném místě. Jenže podle jeho zpráv nebyl rok 1984. Nacházel se v Anglii za vlády Tudorovců a nechápal, kdo jsou lidé, kteří se objevili v jeho domě, ani odkud se bere jejich podivné světlo.
Webster začal odpovídat a údajný muž z minulosti reagoval. Korespondence pokračovala mnoho měsíců a nakonec do ní vstoupil ještě další pisatel označovaný číslem 2109.
Kdyby příběh skončil tady, šlo by o působivou moderní legendu o duchovi v počítači. Dodlestonské zprávy jsou ale zajímavější. Jejich údajný autor totiž netvrdil, že je mrtvý. Tvrdil, že je živý ve své době a lidé z 20. století jsou z jeho pohledu stejně nevysvětlitelným jevem jako on pro ně.
Nejdřív přišly stopy na zdi. Potom soubor v počítači
Ken Webster a jeho tehdejší partnerka Debbie Oakesová se v roce 1984 nastěhovali do Meadow Cottage v obci Dodleston v hrabství Cheshire, nedaleko hranice s Walesem. Šlo o starý dům, který postupně rekonstruovali, a právě během oprav se podle Websterova pozdějšího vyprávění začaly odehrávat první podivnosti.
Na zdech se údajně objevovaly stopy připomínající otisky chodidel se šesti prsty, předměty měnily místo a některé věci byly nalezeny naskládané do neobvyklých konstrukcí.
To všechno známe především z Websterova svědectví a pozdější knihy, takže není možné tyto události zpětně nezávisle ověřit. Z hlediska Dodlestonské záhady jsou ale důležité hlavně proto, že počítačové zprávy nezačaly v úplně prázdném kontextu.
BBC Micro se do domu dostal kvůli Websterově známé Nic, která na něm chtěla psát. Jednoho dne se na stroji objevil neobvyklý textový soubor. Další zprávy už působily jako přímá komunikace a Webster podle svého líčení začal odpovídat stejným způsobem: napsal text, uložil jej a odešel. Když se později vrátil, na počítači někdy čekala odpověď.
To je bod, v němž se případ stává technicky zajímavým. Počítač doma podle účastníků nebyl připojený k žádné síti, takže vzdálený člověk nemohl jednoduše otevřít soubor přes internet a něco do něj připsat.
Zároveň ale nelze z faktu, že šlo o izolovaný BBC Micro, odvodit, že lidský zásah byl nemožný. Někdo mohl zprávy předem připravit, manipulovat s diskem nebo získat fyzický přístup ke stroji. Otázkou od začátku nebylo, zda lze vymyslet podvod, ale zda některý z navrhovaných scénářů odpovídá všemu, co Webster a jeho okolí později popsali.
„Bydlíte v mém domě.“ Pisatel měl být člověk z tudorovské Anglie
Autor se nejprve podepisoval iniciálami L.W. a postupně začal vystupovat pod jménem Lukas Wainman. Tvrdil, že žije na stejném místě, na němž o čtyři století později stojí Meadow Cottage, a moderní obyvatele domu vnímal jako vetřelce či nevysvětlitelné přítomnosti ve vlastním světě.
Zprávy obsahovaly zmínky o panovnících, okolních místech a dobových poměrech, zároveň ale také řadu nesrovnalostí. Jedna z raných zpráv například spojovala rok 1521 s věkem Jindřicha VIII., který historicky neseděl.
V dalších textech se časové údaje měnily a komunikace se později ustálila kolem čtyřicátých let 16. století. Samotný Webster přitom ve své knize připouštěl, že některé údaje vypadají chybně a že podvod zůstával dlouho nejjednodušším vysvětlením.
Později měl korespondent prozradit, že Lukas Wainman není jeho skutečné jméno. V příběhu se objevuje pod jménem Tomas či Thomas Hawarden, přičemž různé pozdější převyprávění používají také podobu Harden. Účastníci se snažili hledat historické paralely v archivech a univerzitních záznamech, žádná nalezená shoda však sama o sobě nedokazuje, že skutečný člověk ze 16. století komunikoval s Websterovým počítačem.
Právě tady některé populární verze příběhu postupují příliš rychle. Z toho, že zpráva obsahuje skutečné historické jméno nebo detail, nelze automaticky odvodit, že pochází z minulosti. Stejnou informaci může zjistit také člověk žijící v současnosti, zvlášť pokud má přístup ke knihovnám, archivům a lidem se znalostí daného období.
Archaická angličtina měla být důkazem. Jenže právě jazyk je podezřelý
Webster proto požádal o pomoc kolegu Petera Trindera, učitele angličtiny, který studoval na Oxfordu a měl znalosti starších forem jazyka. Trinder některá nezvyklá slova hledal ve slovnících a podle Websterova líčení došel k závěru, že velká část slovní zásoby může odpovídat 16. století. Právě jeho hodnocení se později stalo jedním z nejčastěji opakovaných argumentů zastánců autenticity.
Jenže slovní zásoba a skutečný historický jazyk nejsou totéž. Člověk může použít několik autentických starých výrazů a přitom vytvořit věty, které by člověk dané doby nikdy přirozeně nenapsal.
Některé texty navíc používaly moderně působící interpunkci a vykazovaly gramatické zvláštnosti, které neodpovídají jednoduchému obrazu dokonale autentické tudorovské angličtiny. Dokonce i Webster si těchto problémů všiml.
A právě Trinder se v roce 2026 dostal do centra nové skeptické hypotézy. Antropoložka Cinzia Yates, která případ znovu systematicky zkoumá, upozornila, že pokud bychom hledali člověka s prostředky a příležitostí vytvořit komplikovaný jazykový podvod, Trinder je logickou osobou, kterou nelze jednoduše vynechat. Pracoval ve stejné škole jako Webster, mohl mít přístup ke školním počítačům a současně měl znalosti, díky nimž mohl vytvořit text působící na laiky archaicky.
Yates přitom výslovně netvrdí, že Trinder zprávy falšoval. Jde o pracovní hypotézu, která má být teprve prověřována. Podezřelé však je, že člověk, jehož odborný úsudek měl pomáhat dokazovat autenticitu textů, patří současně mezi ty, kteří by teoreticky měli potřebné znalosti k jejich vytvoření.
Pak se ozval někdo označovaný 2109
Kdyby zůstalo jen u Lukase, celý případ by se dal shrnout jako údajná komunikace mezi dvěma obdobími stejného domu. Jenže během dalších měsíců začaly přicházet zprávy podepsané či označené 2109.
Dodnes není úplně jisté ani to, zda mělo číslo představovat rok. Webster a jeho okolí jej tak interpretovali a pozdější převyprávění proto většinou mluví o komunikaci s budoucností. Samotný neznámý zdroj se ale neidentifikoval běžným jménem a jeho texty byly ještě kryptičtější než zprávy připisované Lukasovi.
Pisatelé označení 2109 údajně tvrdili, že komunikaci mezi Websterem a mužem ze 16. století sledují a v určitých okamžicích do ní zasahují. Dokonce připouštěli, že některé dřívější informace pozměnili.
To je fantastická část příběhu a zároveň jedna z jeho největších logických slabin. Jakmile totiž údajná budoucí entita dostane schopnost měnit předchozí zprávy, lze její činností vysvětlit téměř každou historickou chybu nebo rozpor. Nesedí datum? Zprávu změnilo 2109. Nesedí informace o minulosti? Byla úmyslně zkreslena. Z hypotézy se tím stává konstrukce, kterou je velmi obtížné vyvrátit právě proto, že dokáže dodatečně absorbovat vlastní nesrovnalosti. Na tento problém upozorňuje i současný projekt, který případ znovu analyzuje.
Zároveň se podle Websterova líčení komunikace přestala omezovat pouze na počítač. Zprávy se měly později objevovat také na papíře, podlaze či jiných místech v domě. Tím se sice eliminuje jednoduchá představa, že vše způsobila nějaká technická chyba BBC Micro, ale paradoxně se tím důkazní situace nezlepšuje. Ručně napsaný vzkaz může vytvořit člověk ještě snáz než záhadný soubor na počítači.
Přijeli vyšetřovatelé. Zázrak před nimi nepřišel
Webster se podle svého popisu nesnažil případ držet pouze v kruhu přátel. Obrátil se také na Society for Psychical Research, organizaci založenou už v 19. století pro systematické zkoumání údajných paranormálních jevů.
Podle pozdějších zpráv se v Meadow Cottage uskutečnilo několik návštěv lidí spojovaných s touto organizací. Při kontrolovaných pozorováních se ale žádný přesvědčivý paranormální jev neodehrál. Ještě podivnější je, že současné pátrání naráží na neúplnou dokumentaci a není k dispozici běžná závěrečná zpráva, která by průběh vyšetřování jednoznačně rekonstruovala. Některé osoby později označované za vyšetřovatele SPR navíc není snadné v jejích záznamech dohledat.
To rozhodně neznamená, že vyšetřovatelé odhalili podvod. Stejně tak ale není správné tvrdit, že profesionální paranormální badatelé případ prověřili a nedokázali jej vysvětlit, jak někdy zní jeho populární verze.
Ve chvíli, kdy byli přítomni nezávislí pozorovatelé, se zkrátka nepodařilo zachytit nic, co by komunikaci časem prokazovalo.
Největší zdroj celého příběhu je zároveň člověk uvnitř něj
Dodlestonská záhada má ještě jednu zásadní slabinu. Prakticky všechno, co o ní dnes víme v detailu, pochází z úzkého okruhu účastníků a především od Kena Webstera.
V roce 1989 vydal knihu The Vertical Plane, která popisuje přibližně dvouleté období korespondence. Kniha se časem stala obtížně dostupnou, zájem o případ však znovu ožil s internetem a v roce 2022 vyšlo druhé vydání rozšířené o nový materiál a autorovy pozdější úvahy.
To samo o sobě není důkaz podvodu. Webster příběh zveřejnil až několik let po jeho začátku a původní vydání z něj neudělalo mediální celebritu ani zjevně bohatého člověka. Jednoduché vysvětlení „vymyslel to, aby prodal knihu“ proto není o mnoho přesvědčivější než opačné tvrzení, že muselo jít o skutečný kontakt napříč časem.
Problém je epistemologický. Máme velmi podrobné svědectví o něčem mimořádném, ale chybí mimořádně silný nezávislý důkaz.
Kdyby dnes existovala původní média s kompletními technickými záznamy, laboratorní analýzy materiálu, bezpečně archivované zprávy vzniklé pod kontrolou nezávislých pozorovatelů nebo historický dokument obsahující informaci, kterou lidé roku 1985 prokazatelně nemohli znát, situace by byla úplně jiná. Nic takového však zatím nemáme.
Pokud to byl podvod, byl podivně komplikovaný
A tady se Dodlestonské zprávy stávají zajímavé i pro skeptika.
Pokud je vytvořil člověk, nevypadá případ jako obyčejný žert na jeden večer. Komunikace se měla táhnout přibližně osmnáct měsíců až dva roky, zahrnovala stovky zpráv, historické rešerše, komplikovanou mytologii a několik dalších účastníků. Podle současných přehledů mohlo jít zhruba o tři stovky zpráv, přestože ne všechny byly zachovány a Websterova kniha publikuje jen jejich část.
Podvodník by navíc musel počítat s tím, že Webster začne údaje ověřovat, přizve další lidi a pokusí se zainteresovat nezávislé vyšetřovatele. To nečiní podvod nemožným. Dělá z něj ale zajímavější psychologickou otázku: kdo by něco takového dělal, jak dlouho a proč?
Právě motiv je stále slabým bodem skeptických rekonstrukcí. U Trindera lze uvažovat o prostředcích a příležitosti, ale zatím není známý přesvědčivý důkaz, že zprávy vytvořil, ani jasný motiv pro dlouhodobou inscenaci. U Webstera samotného zase existuje samozřejmá možnost autorství, ale museli bychom přijmout, že několik let dokumentoval a rozšiřoval příběh, do něhož vědomě zatahoval vlastní partnerku, přátele a vyšetřovatele.
Ani jedna varianta není nemožná. Žádná zatím není prokázaná.
Nejlepší důkaz měl údajně teprve přijít. Nikdy nepřišel
Na konci příběhu měl Tomas Hawarden oznámit, že o podivné korespondenci napsal vlastní knihu v latině a ukryje ji tak, aby ji Webster mohl o čtyři století později najít.
Kdyby se skutečně objevil dokument prokazatelně pocházející ze 16. století a obsahující konkrétní zmínky o komunikaci s lidmi roku 1985, Dodlestonské zprávy by se okamžitě přesunuly z oblasti podivných svědectví do úplně jiné kategorie.
Takový dokument ale nikdy nalezen nebyl. Poslední zprávy údajně přišly v březnu 1986 a celý fenomén postupně skončil.
Dodlestonské zprávy proto zůstávají přesně na hranici, která dělá podobné případy tak přitažlivými. Jsou příliš komplikované na to, aby je člověk odbyl větou o porouchaném počítači, ale jejich důkazní základ je příliš slabý na tvrzení, že někdo skutečně navázal kontakt přes čtyři století.
Nemáme důkaz o cestování časem. Nemáme ani spolehlivě identifikovaného podvodníka.
Máme především výpověď několika lidí, stovky údajných zpráv a starý domácí počítač, na kterém se podle jejich svědectví začal ozývat člověk, který měl úplně stejný problém jako oni: nedokázal pochopit, kdo jsou ti druzí a jak se dostali do jeho domu.
A možná právě to je na celém příběhu nejpodivnější. Pokud byl vymyšlený, někdo vytvořil mimořádně propracovanou záhadu, aniž by po sobě zanechal jednoznačný podpis. Pokud vymyšlený nebyl, potom nám v Meadow Cottage chybí vysvětlení něčeho podstatně většího než strašidelné zprávy na obrazovce.
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Zdroje: Kód Enigma [1], Ken Webster – The Vertical Plane: The Mystery of the Dodleston Messages, 2nd edition [2], The Dodleston Messages / Dr Cinzia Yates – What are The Dodleston Messages [3], The Dodleston Messages / Dr Cinzia Yates – Was Lukas Really Trinder? [4], Project Unredacted – The Dodleston Messages: Transmissions Across Time [5], Historic Mysteries – The Dodleston Messages: A Warning from the Past? [6], img AI generated