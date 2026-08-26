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Na počítači bez internetu se začali objevovat zprávy. Nejdřív údajne z roku 1546, a pak i z 2109. Záhada z Dodlestonu začala jediným souborem.

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V roce 1984 si britský učitel Ken Webster přinesl do starého venkovského domu počítač BBC Micro vypůjčený ze školy. Nebyl připojený k internetu, který tehdy ostatně ještě zdaleka nebyl běžnou součástí domácností, a Webster jej původně nepotřeboval k ničemu tajemnému.
Na počítači bez internetu se začali objevovat zprávy. Nejdřív údajne z roku 1546, a pak i z 2109. Záhada z Dodlestonu začala jediným souborem.

Na počítači bez internetu se začali objevovat zprávy. Nejdřív údajne z roku 1546, a pak i z 2109. Záhada z Dodlestonu začala jediným souborem.

Zdroj: Šťavnatý příběh - Čeština
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kód Enigma

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