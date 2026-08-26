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Svobodu snům! Kdo chce zabít Jessii? slaví 60 let, v plánu byl americký remake

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Fantasy komedie Kdo chce zabít Jessii? patří k nejoblíbenějším československým filmům šedesátých let a také snímkem, který se málem dočkal amerického remaku. Diváci ji vnímají jako parodii na komiksovou poetiku, skutečnost je ale trochu jinde.
Svobodu snům! Kdo chce zabít Jessii? slaví 60 let, v plánu byl americký remake

Svobodu snům! Kdo chce zabít Jessii? slaví 60 let, v plánu byl americký remake

Zdroj: Kinobox.cz
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kinobox.cz

Kinobox.cz je komplexní filmová databáze a průvodce světem filmu i seriálů. Uživatelům nabízí rozsáhlý katalog českého i zahraničního titulu, uživatelská a kritická hodnocení, žebříčky a aktuální kinoprogram. Pomáhá také s rychlým výběrem obsahu ke sledování na streamovacích platformách (VOD) i v...

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