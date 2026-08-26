Apple představuje čipy M6 a M5 Ultra. První 2nm čip míří do Macu mini, nejvýkonnější M5 Ultra do Macu Studio

Ve zkratce:
- Apple představil 2nm čip M6 pro Mac mini a čtyřčipový M5 Ultra pro nový Mac Studio.
- Nové čipy se zaměřují na lokální zpracování AI a podporují až 512 GB jednotné paměti.
- Mac Studio s čipem M5 Ultra začíná na ceně 154 990 Kč a nabízí až 80jádrové GPU.
Apple představil novou generaci vlastních čipů pro Macy. Hlavní novinkou je M6, vůbec první 2nm čip Applu, který dostal 12jádrové CPU, 12jádrové GPU a dvojitý 16jádrový Neural Engine. Druhou novinkou je M5 Ultra, dosud nejvýkonnější čip řady M, který vůbec poprvé spojuje čtyři čipy do jediného systému. Oba čipy zároveň jsou součástí konkrétního hardwaru. M6 debutuje v novém Macu mini, zatímco M5 Ultra míří do nejvýkonnější konfigurace nového Macu Studio. Apple tentokrát klade velký důraz především na lokální zpracování AI, tedy bez nutnosti posílat data do cloudu.
Nové čipy M6 a M5 Ultra jsou venku
Čip M6 se vyrábí 2nm technologií, která umožňuje zvýšit hustotu tranzistorů a současně zlepšit energetickou efektivitu. Apple přepracoval prakticky všechny jeho hlavní části. CPU má celkem 12 jader, konkrétně dvě takzvaná superjádra, čtyři výkonnostní a šest úsporných. Oproti M5 tedy přibyla dvě jádra a Apple uvádí až 1,2× vyšší vícevláknový výkon. Ve srovnání s původním M1 má být M6 až 2,4× rychlejší ve vícevláknových úlohách.
Změny se týkají také grafiky. M6 má 12jádrové GPU, tedy opět o dvě jádra více než M5, přičemž každé grafické jádro obsahuje Neural Accelerator. Podle Applu dosahuje čip téměř o 30 % vyššího špičkového výpočetního výkonu pro AI než M5.
Dva Neural Enginy mají zrychlit lokální AI
Nejvýraznější posun směřuje právě do oblasti umělé inteligence. M6 obsahuje dvojitý 16jádrový Neural Engine, takže systém může oba enginy využívat současně. Čip podporuje až 32 GB jednotné paměti s propustností až 170 GB/s. Ta je přibližně o 10 % vyšší než u M5 a 2,5× vyšší než u M1. Apple počítá s tím, že právě větší propustnost a Neural Acceleratory pomohou při spouštění náročnějších jazykových modelů a agentních AI úloh přímo na zařízení. M6 zároveň přidává rychlejší zpracování geometrie, novější architekturu grafických jader, Dynamic Caching a hardwarově akcelerovaný ray tracing.
M5 Ultra spojuje čtyři čipy a nabídne až 512 GB paměti
Ještě vyšší nárůst výkonu pro profesionální použití přináší nový M5 Ultra. Apple jej označuje za svůj dosud nejvýkonnější čip a poprvé u řady M používá čtyřčipovou architekturu. M5 Ultra vzniká propojením dvojice zdvojených M5 Max prostřednictvím nové generace technologie UltraFusion. Propustnost mezi jednotlivými částmi má přesahovat 4,4 TB/s, přičemž celý systém se vůči softwaru chová jako jeden procesor.
Zdroj: Apple
Maximální konfigurace nabízí 36jádrové CPU, které tvoří 12 superjader a 24 výkonnostních jader. Proti M3 Ultra má být jednovláknový výkon až 1,25× vyšší a vícevláknový až 1,3× vyšší. Ještě působivější jsou parametry grafické části. M5 Ultra může obsahovat až 80jádrové GPU s Neural Acceleratory v každém jádru. Apple uvádí až 4,5× vyšší špičkový grafický výkon pro AI proti M3 Ultra a až o 40 % vyšší běžný grafický výkon.
1,2 TB/s pro AI modely se stovkami miliard parametrů
M5 Ultra podporuje až 512 GB jednotné paměti s propustností 1,2 TB/s, což je o 50 % více než u M3 Ultra. Taková kapacita umožňuje zvládat velké datové sady nebo rozsáhlé jazykové modely přímo v paměti. Apple výslovně počítá se spouštěním LLM se stovkami miliard parametrů přímo na Macu. Čip má rovněž 32jádrový Neural Engine a výrazně výkonnější mediální část se čtyřmi ProRes enginy a hardwarovou podporou H.264, HEVC i AV1.
M6 debutuje v novém Macu mini
Nový čip M6 Apple rovnou nasazuje do nové generace počítačů Mac mini. Právě zde má představovat univerzálnější variantu pro běžné uživatele, studenty, vývojáře a lidi pracující s AI. Výhodou M6 má být kombinace vysokého výkonu a relativně nízké spotřeby.
Zdroj: Apple
Apple počítá s rychlejším kompilováním kódu, úpravami fotografií, indexováním souborů nebo spouštěním AI agentů přímo na zařízení. V tomto směru Mac mini s M6 představuje podstatně dostupnější vstup do nové generace čipů než řada s M5 Ultra, která míří na profesionály a uživatele s vysokými nároky.
Zdroj: Apple
Mac Studio dostává M5 Max i nový M5 Ultra
Na opačné straně produktové nabídky stojí nový Mac Studio, který Apple nabízí s čipy M5 Max a M5 Ultra. Vyšší konfigurace s M5 Ultra může mít až 36jádrové CPU, 80jádrové GPU a 512 GB jednotné paměti. Apple uvádí až 4,3× vyšší výkon při některých AI úlohách proti předchozí generaci, až 1,8× rychlejší grafiku a až 1,3× rychlejší CPU. V případě M5 Ultra má Mac Studio například zpracovávat LLM prompty v LM Studiu až 4× rychleji než model s M3 Ultra.
Zdroj: Apple
Novinkou je také možnost propojit několik Maců Studio přes Thunderbolt 5 do výpočetního clusteru.
Zdroj: Apple
Čtveřice počítačů může podle Applu dosahovat až trojnásobného výkonu při distribuované AI inferenci oproti jednomu stroji.
Zdroj: Apple
Mac Studio přidává Wi-Fi 7, Bluetooth 6 a rychlejší SSD
Vedle samotných čipů Apple upravil také konektivitu. Nový Mac Studio podporuje Thunderbolt 5 s rychlostí až 120 Gb/s, Wi-Fi 7 a Bluetooth 6. SSD má být až dvakrát rychlejší než u předchozí generace a nově využívá PCIe 6.
Zdroj: Apple
Mac Studio podporuje také připojení až osmi displejů, případně čtyř Studio Displayů XDR v plném 5K rozlišení při 120 Hz. Model s M5 Max začíná v Česku na 69 990 Kč, zatímco varianta s M5 Ultra na 154 990 Kč. Předobjednávky začínají 25. srpna a samotný prodej startuje 22. září. Konfigurace s 512 GB jednotné paměti dorazí až koncem října.
Zdroje: apple.com, apple.com