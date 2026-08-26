Manchester City rozbije prasátko za 2,4 miliardy. Osmnáctiletý Maročan přepíše historii Premier League

Sobota 23. srpna 2026, stadion Lille. Ajúb Buaddí chybí v nominaci na ligový zápas s Angers. Důvod je prostý: osmnáctiletý záložník už je na cestě do Manchesteru, kde ho čeká zdravotní prohlídka a podpis smlouvy s City. Podle informací The Guardian i Sky Sports se oba kluby dohodly na balíku do 100 milionů eur, tedy přibližně 2,42 miliardy korun. Jde o nejdražší přestup teenagera v historii anglické nejvyšší soutěže. A zároveň o sázku, která říká hodně o tom, kam se City po odchodu Rodriho vydává.
Jak se skládá cena za „Einsteina“
Rozpad částky vypadá následovně: 95 milionů eur fixně, dalších pět milionů v bonusech. V librách to Sky Sports přepočítává na 81,3 milionu plus 4,3 milionu v podmíněných platbách. Při kurzu ČNB z 26. srpna 2026 samotný fix odpovídá 2,3 miliardy korun, celý balík pak zmíněným 2,42 miliardy.
Důležité rozlišení: Buaddí by se stal nejdražším teenagerem, který kdy přišel do Premier League, a překonal by Lenyho Yora, jehož přestup do Manchesteru United v roce 2024 stál až 70 milionů eur. Absolutní rekord anglické ligy ale nepadne, ten drží Alexander Isak se 125 miliony liber. Buaddího 86 milionů liber je o 39 milionů pod touto hranicí.
Pro Lille je to jiný příběh. L’Équipe označuje obchod za rekordní prodej v historii klubu i za nejdražší odchod z Ligue 1 do zahraničí vůbec. Dosavadní maximum držel Nicolas Pépé, který v roce 2019 zamířil do Arsenalu za 80 milionů eur.
Kdo je Ajúb Buaddí
Narozený 2. října 2007 v Senlis, vychovaný v AFC Creil a od roku 2021 v akademii Lille. První profesionální smlouvu podepsal v patnácti a půl letech. Spoluhráči mu říkají „Einstein“, přeskočil ročník, maturitu složil v šestnácti a dálkově studuje matematiku.
Na hřišti ale mluví čísla jiného druhu. V sezoně 2025/26 odehrál za Lille 42 soutěžních zápasů, z toho 37 v základní sestavě. Rekordně brzy debutoval v evropských pohárech, bylo mu šestnáct. Proti Realu Madrid v Lize mistrů dokončil 43 ze 44 přihrávek a Lille vyhrálo. Před mistrovstvím světa 2026 přešel z francouzských mládežnických výběrů k marocké reprezentaci a v šesti zápasech Maroka na turnaji nastoupil pětkrát od začátku.
Davide Ancelotti ho popsal jako technicky kompletního hráče, silného v soubojích. Klid pod tlakem, práce s míčem v sevřených prostorech, poziční inteligence, to jsou atributy, které se ve scoutingových reportech opakují. Nejde o kreativního desítkáře ani o ničitele. Buaddí je středový záložník v nejčistším slova smyslu, typ hráče, který řídí tempo hry.
Proč právě teď a proč tak draho
City v létě 2026 přišlo o tři klíčové středopolaře. Rodri odešel do Barcelony za 65 milionů liber, Bernardo Silva ukončil éru v Manchesteru a Tijjani Reijnders zamířil jinam. Střed pole, který posledních pět let definoval identitu týmu, přestal existovat.
Trenér Enzo Maresca 17. srpna veřejně řekl, že klub „určitě“ ještě před koncem přestupního okna přivede posily a že je lepší, když dorazí co nejdřív a začnou chápat způsob hry. City už předtím utratilo klubový rekord, 116 milionů liber za Elliota Andersona. S Buaddím by letní výdaje jen za dva středopolaře mířily k hranici 200 milionů liber.
Část Buaddího ceny má podle Guardianu pokrýt právě Rodriho prodej. I tak jde o mimořádnou sumu za hráče, který ještě neodehrál jedinou minutu v Premier League. Guardian navíc upozorňuje, že Buaddí nemusí jít rovnou do základní jedenáctky. City si ale zjevně nekupuje hotovou hvězdu. Kupuje nejdražší možnou verzi budoucího Rodriho, hráče, kterého chce zapojit hned, ne „někdy později“.
Kdy by mohl debutovat a co bude dál
Přestupní okno Premier League se zavírá 1. září 2026 ve 23:00 britského času. Ligovou premiéru proti Bournemouthu City odehrálo 23. srpna, tedy ve stejný den, kdy se roznesla zpráva o dohodě. Nejbližší realistické okno pro debut je zápas s Crystal Palace, původně plánovaný na 29. srpna.
K 26. srpnu oficiální oznámení Manchesteru City stále chybí. Podle L’Équipe měl Buaddí odcestovat v pondělí do Anglie na zdravotní prohlídku a podpis pětileté smlouvy. Obchod působí jako prakticky hotový, ale formálně nedokončený.
A City možná ještě neskončilo. Guardian i po dohodě na Buaddím zmiňuje zájem o Enza Fernándeze z Chelsea. Pokud by se i tenhle přestup realizoval, letní přestavba středu pole by se stala jednou z nejdražších operací v dějinách klubového fotbalu.
Buaddí má osmnáct let, maturitu z šestnácti a přezdívku po největším fyzikovi všech dob. Teď zjistí, jestli jeho rovnice funguje i v Premier League.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Josef Kebrle