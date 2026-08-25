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Termokamera se zorným úhlem 95° a dataprojektor v jednom. Odolný telefon 8849 TANK 5 Pro jde ještě dál než jeho sourozenec

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Značka 8849, dřívější Unihertz, nedávno představila odolný telefon TANK 5 s vestavěným 2K projektorem. Navazuje verzí TANK 5 Pro, která k projektoru přidává další exotickou...
Termokamera se zorným úhlem 95° a dataprojektor v jednom. Odolný telefon 8849 TANK 5 Pro jde ještě dál než jeho sourozenec

Termokamera se zorným úhlem 95° a dataprojektor v jednom. Odolný telefon 8849 TANK 5 Pro jde ještě dál než jeho sourozenec

Zdroj: 8849
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Dotekomanie.cz

Dotekomanie.cz je nezávislý magazín zaměřený na mobilní technologie, chytrá zařízení a digitální svět. Přináší aktuální novinky, recenze, návody a komentáře ze světa smartphonů, tabletů, aplikací, Androidu, Applu, umělé inteligence i dalších technologií, které ovlivňují každodenní používání...

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