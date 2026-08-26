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Ve čtvrtek ve 20:10 bude celé Česko civět na televizi: ČT1 vytáhne jednu z nejoblíbenějších českých komedií

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Čtvrtek večer. Pracovní týden se pomalu chýlí ke konci a vy si zasloužíte odpočinek u filmu, který vás rozesměje i dojme zároveň. Představte si snímek s hvězdným obsazením, rozpočtem přes 60 milionů korun a příběhem, který mistrně balancuje mezi absurdním humorem a lidským dramatem.
Ve čtvrtek ve 20:10 bude celé Česko civět na televizi: ČT1 vytáhne jednu z nejoblíbenějších českých komedií

Ve čtvrtek ve 20:10 bude celé Česko civět na televizi: ČT1 vytáhne jednu z nejoblíbenějších českých komedií

Zdroj: pexels
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Tento článek byl publikován ze zdrojů NESPECHEJ.cz

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