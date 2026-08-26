Ve čtvrtek ve 20:10 bude celé Česko civět na televizi: ČT1 vytáhne jednu z nejoblíbenějších českých komedií

Máte rádi filmy, kde se humor mísí s autentickými emocemi? Kde skvělí herci předvádějí životní výkony a příběh vás vtáhne od první minuty? Ve čtvrtek večer vás čeká přesně taková lahůdka – kultovní komedie z dílny českých tvůrců, která vznikla v éře, kdy se domácí kinematografie znovu probouzela k životu.
Za kamerou stál debutující režisér s vizí. Před ní hvězdy, které dnes patří k ikonám. A mezi nimi jeden herec, který během natáčení procházel nejtěžší zkouškou svého života. Jeho osobní tragédie se stala palivem pro roli, která diváky dojímá dodnes.
Dokážete uhodnit, o jaký film jde? Nápověda: odehrává se v normalizační éře, hlavní hrdina se rodí přímo na jevišti a celý příběh sledujeme očima mimořádně inteligentního chlapce.
Když se smích mísí se slzami
Odpověď zní: Báječná léta pod psa. Režisér Petr Nikolaev natočil v roce 1997 svůj celovečerní debut podle bestselleru Michala Viewegha. V hlavních rolích září Libuše Šafránková jako matka a Ondřej Vetchý jako otec malého Kvida, chlapce narozeného během představení Čekání na Godota.
Příběh sleduje rodinu, která musí opustit Prahu a přesídlit na venkov. Tam na ni čeká absurdní realita normalizace – slídivý úředník Šperk, podezíraví sousedé a neustálý tlak režimu. Otec se pod tíhou okolností pomalu hroutí. Matka zoufale hledá způsob, jak rodinu zachránit. A malý Kvido vše pozoruje svýma bystrýma očima.
Pro Ondřeje Vetchého bylo natáčení nejtěžší hereckou zkouškou. Těsně před začátkem mu zemřel vlastní otec. Přesto se rozhodl pokračovat. Svůj zármutek přetavil do role muže na pokraji zhroucení – a výsledek je devastující. Na plátně nevidíte herce, který hraje. Vidíte člověka, který prožívá skutečnou bolest.
Cesta k dokonalému scénáři a dětská hvězda, která zmizela
Adaptace Vieweghova románu nebyla jednoduchá. První verzi scénáře psali režisér Petr Zelenka a herec Josef Abrhám. Finální podobu nakonec vytvořil spisovatel Jan Novák – a právě jeho text si vysloužil nejvyšší chválu.
Castingový tým objevil poklad – Jana Zahálku, introvertního knihomola, který s naprostou přirozeností pronášel složité, dospělé věty. Jeho herecký honorář byl pro dítě štědrý. Peníze investoval do prvního počítače, což mu změnilo život. Hereckou kariéru poté opustil. Dnes působí jako vědecký výzkumník na ČVUT a podnikatel v oblasti umělé inteligence.
Velký rozpočet, malé chyby a diváci v extázi
Film vznikl v produkci Space Films s rozpočtem 20–25 milionů korun. V přepočtu na dnešní ceny to odpovídá zhruba 65–70 milionům. Tvůrci dokázali, že silný scénář a precizní casting dokážou zázraky i s omezenými prostředky.
Pozorní diváci ale najdou drobné historické anachronismy. V 60. letech se objevuje border kolie – plemeno dovezené do Česka až v roce 1993. V knize šlo o černého vlčáka. Rodiče varují Kvida před Kladivem na čarodějnice a matka v kině sleduje Spalovače mrtvol. Oba filmy byly v normalizaci zakázané, takže je běžný divák nemohl vidět.
Na ČSFD má snímek hodnocení 79 %, na IMDb 7,4/10. Jeden z diváků shrnul:
Skvělý hořkosladký film, který dokáže pobavit i mrazit zároveň. Výkony Libuše Šafránkové a Ondřeje Vetchého jsou naprosto geniální a chemie mezi nimi funguje bezchybně. Je to jeden z mála filmů, který dokázal normalizační šeď podat s humorem, aniž by zlehčoval lidské tragédie té doby.
Báječná léta pod psa můžete sledovat ve čtvrtek 27. srpna 2026 od 20:10 na ČT1. Ve vedlejších rolích uvidíte Vladimíra Javorského, Jakuba Wehrenberga, Jitku Ježkovou, Vilmu Cibulkovou nebo Vladimíra Dlouhého. Dáte si na čtvrteční večer film, který vás rozesměje i dojme? Nebo máte jiný tip na dokonalý konec pracovního týdne?
Zdroje článku: kinotip2.cz, betterlife.cz, csfd.cz, nespechej.cz
Autor článku: Eliška Černá