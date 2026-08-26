Kvalifikant na US Open zahrál možná nejlepší úder roku. Video obletělo sociální sítě během hodin

Neděle 24. srpna 2026, vedlejší kurt v areálu Flushing Meadows, druhý set kvalifikačního zápasu proti Peruánci Juanu Pablu Varillasovi. Stav 5:6, Pavlovic podává na 15:0. Výměna začíná kraťasem, pokračuje kontrakraťasem, pak nepovedeným lobem a Varillasovým obranným smečem. Míč letí na Pavlovice, který stojí zády k síti. Čas na klasické založení backhandu neexistuje. Místo obranného odpalu, který by většina hráčů v takové situaci zkusila, Pavlovic instinktivně švihne raketou za zády, a míč dopadne jako čistý winner do protějšího pole. Publikum vyskočí ze sedadel. Pavlovic se usmívá. A internet už pracuje.
Anatomie úderu, který nemá být winner
Klíčové je pochopit, proč zrovna tenhle moment vyčnívá nad běžné efektní výměny. Nejde o tweener, tedy úder mezi nohama, který diváci znají třeba z Federerova repertoáru. Pavlovicův zásah byl reflex za zády, švih bez vizuální kontroly míče v okamžiku kontaktu. Hráč v takové pozici:
- nevidí soupeřovu polovinu kurtu,
- nemá čas přehodit raketu do standardního držení,
- nemá prostor pro nápřah ani korekci směru.
Obvyklý výsledek? Zoufalý odpal kamkoli, často do sítě nebo do autu. Pavlovic z toho vytěžil bod. Kombinace reakční rychlosti, citu v zápěstí a prostorového odhadu naslepo, to není efektní úder z komfortu, ale vítězný zásah z krizové pozice.
Kdo je Luka Pavlovic
Pro české tenisové fanoušky bylo jeho jméno dosud spíš řádkem v databázi. Na TenisPortálu existoval profil, širší povědomí nikoli. Přitom jeho kariérní trajektorie ukazuje systematický vzestup: první bod na okruhu ATP získal už v roce 2016, do Top 500 se probojoval v červnu 2024, do Top 200 o rok později. V květnu 2026 si vybojoval debut v hlavní soutěži Roland Garros.
Metr šestadevadesát, pravák, Francouz se srbskými kořeny. Na US Open startoval na základě žebříčkového postavení, ne jako držitel divoké karty. Po nedávném challengerovém titulu na tvrdém povrchu sám říkal, že své hře na betonu věří víc než kdykoli předtím. „Mám pocit, že na grandslamovou úroveň v kvalifikaci patřím,“ popsal po zápase s Varillasem v rozhovoru pro srbský Telegraf.
Zápas, který virální bod málem zastínil
Samotný úder přišel ve chvíli, kdy Pavlovic druhý set nakonec ztratil v tiebreaku 3:7. Zápas se tak protáhl do rozhodující sady, a tam Francouz odvrátil i mečboly, než zvítězil 6:3, 6:7(3), 7:5. Výhra ho posunula do druhého kola kvalifikace proti Britovi Jacobu Fearnleymu. Jestli se nakonec probojoval do hlavní soutěže, v době psaní článku ještě nebylo jasné.
Ale sportovní výsledek je v tomhle případě skoro vedlejší. Oficiální účet US Open zveřejnil klip na síti X ještě téhož večera, verze pro Instagram následovala vzápětí. Během 24 hodin moment přebírala tenisová média od nizozemského Eurosportu po srbský Telegraf a český TenisPortál. Celkový počet zhlédnutí napříč platformami se nedá přesně vyčíslit, rychlost šíření ale mluví jasně.
Kde stojí v tenisové historii
Srovnání s Federerovými tweenery na US Open, tím slavným z roku 2009 proti Djokovičovi ve finále, nebo starším z roku 2006, se nabízí, ale vyžaduje opatrnost. Federerovy momenty nesly váhu semifinálů a finále, Pavlovicův přišel v prvním kole kvalifikace. Kulturní dopad je nesrovnatelný. Technicky ale Pavlovicův úder patří do stejné kategorie jako winner za zády Taylora Fritze z Dallasu 2026, který ATP označila za kandidáta na úder roku.
Podle nás je největší síla Pavlovicova momentu právě v kontrastu: žádná velká scéna, žádné jméno, které by samo přitáhlo kamery. Jen kvalifikant na vedlejším kurtu, který v beznadějné pozici udělal něco, co nemělo fungovat. A fungovalo to.
Celý zápas i samotný klip jsou k vidění na oficiálním webu US Open. Stojí za to pustit si obojí: winner za zády trvá zlomek sekundy, ale cesta k němu a cesta od něj ke třetísetové výhře vypráví víc než jeden virální klip.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Tobiáš Šindelář