Nejsmutnější film roku je konečně online. Oceňovaný Hamnet vám rozdrtí srdce

Život Williama Shakespeara a jeho ženy Agnes je dodnes zahalen jistým tajemstvím. Právě na umělcovu životní lásku se snažila zaměřit oscarová režisérka Chloé Zhao (Země nomádů, Eternals), která vychází z knihy Maggie O'Farrell. Legendárního autora zprvu poznáváme jako mladého učitele latiny (Paul Mescal), který se zamiluje do dívky, již místní považují za čarodějku. Jenže zatímco si William jede plnit do Londýna své dramatické sny, Agnes (Jessie Buckley) zůstane s jejich třemi dětmi sama na venkově. A vše vede k bolestivé ztrátě, která následně inspiruje Shakespeara k sepsání jedné z nejslavnějších tragédií všech dob – Hamleta.
Oceňovaná režisérka se hned od počátku soustředí na to, v čem je nejsilnější – vydává se do nitra svých postav a jejich křehkých duší, což platí zejména o spirituální Agnes, která už od prvních minut neskrývá své napojení s přírodou. Tvůrcům se díky tomu daří vytvořit meditativní a lyrickou atmosféru, která ovšem výtečně doplňuje nekompromisní a špinavý obraz doby i blížící se tragické události. Zhao ve svém vyprávění nikam nespěchá a pomalu vede své postavy vstříc děsivé tragédii. A když k ní dojde, dokáže být snímek naprosto zničující a emocionálně vysilující.
Hamnet
je komorním a citlivým počinem, jenž však dokáže být ve svých stěžejních pasážích až drtivě naturalistický. Bolest ze ztráty dítěte je tu opravdu trýznivá a zničující, což podtrhuje narůstající bezútěšná a melancholická atmosféra. Snímek ovšem zároveň skvěle propojuje rodinnou tragédii s životem a dílem Williama Shakespeara a odkazů na jeho počiny zde jeho příznivci dostanou opravdu nepočítaně. I když některé odkazy jsou tu až příliš na sílu, závěrečné propojení bolestivého traumatu s divadelní hrou ždíme slzy a emoce na naprosté maximum a nenechá diváka chladným.
Zároveň ovšem režisérka nikdy nesklouzne k přímočarému dojáku či patosu a servíruje hlavně komplexní filmařský zážitek po všech stránkách, jenž v divákovi dokáže rezonovat ještě dlouho po zhlédnutí. Není divu, že snímek patřil mezi nejoceňovanější filmy minulé sezóny a vysloužil si osm oscarových nominací, z nichž ale nakonec proměnil pouze jednu. Vítězství fenomenální Jessie Buckley za její pohlcující výkon snad ale nemůže zpochybňovat naprosto nikdo. Nyní se Hamnet po dlouhé době konečně usídlil na SkyShowtime, kde můžete jeho zdrcující kvality ocenit i vy.
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Zdroj: SkyShowtime, Kinobox