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Šeptající hračky a temné stíny. Co ukrývá mexický ostrov hrůzy

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Bizarní turistická atrakce poblíž Mexico City láká tisíce návštěvníků. Malý mexický ostrov pokrývají stovky starých panenek k uctění památky utonulé dívky.
Ostrov panenek

Ostrov panenek

Zdroj: FOTO:Esparta Palma, CC BY 2.0, via Wikimedia Commons
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Tento článek byl publikován ze zdrojů kroniQa

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