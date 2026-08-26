Šeptající hračky a temné stíny. Co ukrývá mexický ostrov hrůzy

Reklama
3 min
Šeptající hračky a temné stíny. Co ukrývá mexický ostrov hrůzyPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Bizarní turistická atrakce poblíž Mexico City láká tisíce návštěvníků. Malý mexický ostrov pokrývají stovky starých panenek k uctění památky utonulé dívky.
Ostrov panenek
Zdroj: FOTO:Esparta Palma, CC BY 2.0, via Wikimedia Commons
Reklama
Černá Volha měla unášet děti kvůli krvi pro mocné. Strach rodičů přiživily skutečné tragické případy
Bývalý majitel Viktorie Plzeň měl Rolls-Royce i osobního řidiče. Pak Kříž zmizel a 16 let už ho nikdo neviděl
Bývalý majitel fotbalové Plzně Miroslav Kříž si užíval mimořádného luxusu. Zlom nastal ve chvíli, kdy jeho...
Obří podzemní město objevil náhodou. Hledal zatoulané slepice
Turecká oblast Kappadokie ukrývá jedno z největších podzemních měst na světě. K objevu obrovského labyrintu...
Zvrácené choutky šlechtice. Levoboček Rudolfa II. mučil krásnou dívku dlouhé hodiny
Nemanželský syn Rudolfa II. měl před sebou skvělou kariéru. Julius d’Austria ale propadl šílenství a stal...
Ľudmila Cervanová zmizela cestou na autobus. Její případ se u soudu dočkal definitivní tečky až po padesáti letech
Slovenská studentka Ľudmila Cervanová zmizela před půl stoletím cestou na autobus. Nejdelší případ tamní...
Web nabízí aktuální články z oblasti moderních technologií, vědy, společnosti i životního stylu. Obsah kombinuje praktické tipy s přehledy trendů a novinek, které ovlivňují každodenní život – od digitálních inovací přes zdraví až po kuriozity ze světa. Články jsou psané srozumitelně a přístupně,...Všechny články tohoto autora →
- Černá Volha měla unášet děti kvůli krvi pro mocné. Strach rodičů přiživily skutečné tragické případy
- Bývalý majitel Viktorie Plzeň měl Rolls-Royce i osobního řidiče. Pak Kříž zmizel a 16 let už ho nikdo neviděl
- Pod pískem pouště leželo pravěké moře. Vědci našli zuby neznámých dravců
- Ponorka se potopila v roce 1917. Její munice o více než století později stále vypouští TNT do Severního moře
Dejte pozor na podvody na Vinted. Přijde vám reklamace a vy ztratíte peníze, aniž byste se mohli bránit
Mobify.cz
dnes, 17:32
4 min
Čínská robotická olympiáda baví svět: pády, hořící stroje a nosítka
Aktuálně.cz - Zprávy
dnes, 17:31
Modré zóny v Jihlavě vylepšíme, říká hnutí Naše Česko. Mluví i o lanovce ze zoo
Jihlavská Drbna
dnes, 17:20
3 min
Zemřel herec Tim Curry, nesmlouvavý recepční z filmu Sám doma 2 i klaun Pennywise
Aktuálně.cz - Magazín
dnes, 17:19
Tankový prapor: Režisér si chtěl na Adamcovou sáhnout, milostnou scénu pak sledovali sousedé z celého paneláku
V Telce
dnes, 17:14
3 min
Reklama
Na počítači bez internetu se začali objevovat zprávy. Nejdřív údajne z roku 1546, a pak i z 2109. Záhada z Dodlestonu začala jediným souborem.
Kód Enigma
dnes, 17:11
10 min
Roman Hamrlík šel v roce 1992 jako první ze všech. NHL poprvé svěřila jedničku draftu českému hokejistovi
Vše o sportu
dnes, 17:11
6 min
Nejsmutnější film roku je konečně online. Oceňovaný Hamnet vám rozdrtí srdce
Kinobox.cz
dnes, 17:05
2 min
Svobodu snům! Kdo chce zabít Jessii? slaví 60 let, v plánu byl americký remake
Kinobox.cz
dnes, 17:05
5 min
Norská biatlonistka s deseti tituly mistryně světa přiznala vážné zdravotní problémy. Prasklá cysta jí zničila celé léto
SportyŽivě
dnes, 17:05
3 min
Reklama
Vyškov přidal skoro 130 parkovacích míst na největším sídlišti
Náš REGION
dnes, 17:00
1 min
V poušti ležely zvláštní kamenné nástroje. Mohl je vyrobit druh, který v Arábii nikdo nečekal
NESPECHEJ.cz
dnes, 17:00
3 min
Kvalifikant na US Open zahrál možná nejlepší úder roku. Video obletělo sociální sítě během hodin
SportyŽivě
dnes, 16:59
3 min
Případ mrtvého muže: Kaskadér přišel o život, cenzura vymazala dvě herečky a skutečný hrdina mohl sledovat svůj příběh
V Telce
dnes, 16:58
3 min
Talent Baníku nevídaně zničil brněnskou Spartu, Karviná si uřízla ostudu
Aktuálně.cz - Sport
dnes, 16:58
Reklama
Do Senátu míří méně kandidátů. O 27 křesel jich zabojuje 154
Aktuálně.cz - Zprávy
dnes, 16:50
Válka Roseových: Podpásovka od režiséra, prozrazení před premiérou a muž posednutý filmem držel manželku jako rukojmí
V Telce
dnes, 16:44
3 min
Výpadek ropovodu v březnu zasáhl i Česko. USA mluví o sabotáži
Aktuálně.cz - Zprávy
dnes, 16:44
Sára Korbelová byla poprvé porotkyní Muže roku. U mužů si jako první všímá něčeho jiného než očí či postavy
BetterLife
dnes, 16:41
2 min
Okresní fotbal se změnil v bojiště. Fanoušci napadli rozhodčího, přijela sanitka i policie a zápas byl ukončen
SportyŽivě
dnes, 16:32
3 min
Reklama
Komunistka Konečná odhalila potravinový rasismus. Němec dostal maso, Čech náhražku. Lenin tentokrát zůstal doma
Inregion.cz
dnes, 16:31
6 min
Ryzí osobnost Jana Husa je nezpochybnitelná. Jeho odkaz rezonuje dodnes
NESPECHEJ.cz
dnes, 16:30
4 min
Zapomeňte na starý mrazák. Největší žrout elektřiny vás obere o 6000 Kč ročně a má ho doma úplně každý
FAJNTIP.cz
dnes, 16:30
4 min
Oblíbený řetězec zavádí naprosto revoluční službu: Spousta zákazníků ji bude využívat každý den
Cooky.cz
dnes, 16:30
3 min
Budvar a kraj mají úzké vztahy, řekl Šebestyán ke jmenování Kuby do dozorčí rady
Budějcká Drbna
dnes, 16:30
2 min
Reklama
Četník a četnice: Smrt na place, prozrazené tajemství a Louis de Funès natáčel s lékařem za zády
V Telce
dnes, 16:28
3 min
Domácí protlak z rajčat bez konzervantů a cukru: stačí jeden hrnec, síto a 30 minut. Kupovaný už nikdy nekoupíte
Chalupáři-Zahrádkáři
dnes, 16:28
2 min
Šeptající hračky a temné stíny. Co ukrývá mexický ostrov hrůzy
kroniQa
dnes, 16:25
3 min
Manchester City rozbije prasátko za 2,4 miliardy. Osmnáctiletý Maročan přepíše historii Premier League
SportyŽivě
dnes, 16:25
4 min
Rok 2027 může změnit rozhodování o důchodu. Čekatelé zvažují, kdy o penzi skutečně požádat
Byznys trendy
dnes, 16:20
5 min
Reklama
Siniaková dala Djokovičovi eso a vyřadila ho z US Open. Pak ji zastavil manželský pár z Francie
SportyŽivě
dnes, 16:19
4 min
Konec televizních poplatků pro důchodce se odkládá: Platit je budou déle, než se původně čekalo
Byznys trendy
dnes, 16:16
4 min
Quiche neboli slaný koláč s křehkým těstem a krémovou náplní pro oběd, brunch i oslavu
Cooky.cz
dnes, 16:15
4 min
Jak pracovat s jedlým papírem při zdobení dortu? Hlavně pozor na vlhkost, šlehačku a jogurt
BydlímeKvalitně.cz
dnes, 16:13
2 min
Boston se změnil na BQSTQN a jedno jméno přeškrtali šestnácti X. Nejpodivnější chyby na Stanley Cupu
Vše o sportu
dnes, 16:11
6 min
Reklama
Ve čtvrtek ve 20:10 bude celé Česko civět na televizi: ČT1 vytáhne jednu z nejoblíbenějších českých komedií
NESPECHEJ.cz
dnes, 16:10
3 min
Přehlasování veta Sněmovnou prezidenta nepřekvapilo a respektuje ho
Aktuálně.cz - Zprávy
dnes, 16:09
„Vaše předplatné Amazon Prime bylo aktivováno.“ Neklikejte na e-mail, chtějí vám ukrást údaje o platební kartě
Mobify.cz
dnes, 16:05
3 min
Řidič Octavie se v Makově srazil s autobusem, vůz skončil zcela zdemolovaný
ČR nehody
dnes, 16:01
1 min
FOTO: Sraz veteránů představil kuriozity, zahraniční legendy i českou eleganci
Plzeňská Drbna
dnes, 16:01
1 min
Reklama
Reklama
Zemřela filmová legenda Tim Curry. Herci z To a druhého Sám doma bylo 80 let
Trump výrazně přibral, lékaři mu dali doporučení. Znepokojují je ale i další potíže
Případ nevinné mladé dívky, která se až do poslední chvíle bránila, otřásá celým světem. Vyšetřování provází obrovský skandál kolem důvěryhodnosti policie
Šeptající hračky a temné stíny. Co ukrývá mexický ostrov hrůzy
Zmizeli ze světa na 42 let. Když je našli, děti nikdy neviděly chléb
Reklama
Reklama