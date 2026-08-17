Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
1 min

ChatGPT prohlubuje integraci s Google Diskem. Uživatelé mohou nově přidávat soubory do své knihovny

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
ChatGPT vylepšuje propojení s Google Diskem, díky čemuž mohou uživatelé nově přidávat soubory do své knihovny a pracovat přímo s jejich obsahem, a dokonce je...
ChatGPT prohlubuje integraci s Google Diskem. Uživatelé mohou nově přidávat soubory do své knihovny

ChatGPT prohlubuje integraci s Google Diskem. Uživatelé mohou nově přidávat soubory do své knihovny

Zdroj: REUTERS / Dado Ruvic
Reklama
Další články z Dotekomanie.cz
Nové Pixely, konec bariér v obchodech s aplikacemi a regulace VPN v EU: To nej z týdne #33
Nové Pixely, konec bariér v obchodech s aplikacemi a regulace VPN v EU: To nej z týdne #33
Poco má v plánech našlapané duo F9 Pro a F9 Ultra
Poco má v plánech našlapané duo F9 Pro a F9 Ultra

Mobilní značka Poco již brzy aktualizuje modelovou řadu F o dvě novinky, které vůbec poprvé prozrazuje...

Spotify označí AI interprety novým štítkem. Jejich hudbu zároveň vyřadí z doporučování
Spotify označí AI interprety novým štítkem. Jejich hudbu zároveň vyřadí z doporučování

Hudební služba Spotify zavádí nový štítek – AI Persona, který má posluchače upozornit, že tvorba interpreta...

Google v kampani na Pixel 11 nechtěně odhalil záhadný nositelný náramek
Google v kampani na Pixel 11 nechtěně odhalil záhadný nositelný náramek

Možná si pamatujete situace, kdy se začaly objevovat obrázky nadcházejících novinek od Googlu, přičemž...

Fairphone chystá novinku: Fairphone 6+ přinese vylepšený hardware
Fairphone chystá novinku: Fairphone 6+ přinese vylepšený hardware

Značka Fairphone patří mezi ty unikátnější, jelikož si u svých produktů zakládá na podpoře, opravitelnosti...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Dotekomanie.cz

Dotekomanie.cz je nezávislý magazín zaměřený na mobilní technologie, chytrá zařízení a digitální svět. Přináší aktuální novinky, recenze, návody a komentáře ze světa smartphonů, tabletů, aplikací, Androidu, Applu, umělé inteligence i dalších technologií, které ovlivňují každodenní používání...

Všechny články tohoto autora →
Dotekomanie.cz
Další články z kategorie Mobil
Zobrazit více
ZajímavostiIT a technologieMobil
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.