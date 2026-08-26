Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
6 min

Komunistka Konečná odhalila potravinový rasismus. Němec dostal maso, Čech náhražku. Lenin tentokrát zůstal doma

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Komunistka Kateřina Konečná se pustila do dvojí kvality potravin a tentokrát ponechala třídní boj,…
Lidé konzumující potraviny nabízené rychlým občerstvením, ilustrační snímek, FOTO: Šárka Konečná, inregion.cz, úprava rozmazáním pomocí SW PS

Lidé konzumující potraviny nabízené rychlým občerstvením, ilustrační snímek, FOTO: Šárka Konečná, inregion.cz, úprava rozmazáním pomocí SW PS

Zdroj: inregion.cz
Reklama
Další články z Inregion.cz
Stárek: Vláda chaosu vyštípala úspěšného šéfa Českých drah. Nové ředitelce rovnou podkopala autoritu
Stárek: Vláda chaosu vyštípala úspěšného šéfa Českých drah. Nové ředitelce rovnou podkopala autoritu
Schillerová obsadila Pavla do opozičního divadla. Sama odehrála slečinky, Podraz i ekonomické harakiri
Schillerová obsadila Pavla do opozičního divadla. Sama odehrála slečinky, Podraz i ekonomické harakiri

Ministryně financí Alena Schillerová se ve Sněmovně rozhodla skoncovat s divadlem.

Kupka: Arogantní papaláši si odhlasovali právo utratit o 240 miliard víc. ODS se stížností zamíří k Ústavnímu soudu
Kupka: Arogantní papaláši si odhlasovali právo utratit o 240 miliard víc. ODS se stížností zamíří k Ústavnímu soudu

Vládní koalice ANO, SPD a Motoristů ve Sněmovně přehlasovala veto prezidenta Petra Pavla a…

Šlachta se pustil do Kupky. ODS je třeba rozpustit jako zločineckou organizaci, vypálil po odposlechu Jiřikovského
Šlachta se pustil do Kupky. ODS je třeba rozpustit jako zločineckou organizaci, vypálil po odposlechu Jiřikovského

Robert Šlachta vytáhl proti ODS nejtěžší kalibr.

Macinka ve Sněmovně zase jako puberťák ze zadní lavice. Za Havlem si ťukal na hlavu, když mu četl vlastní sliby Motoristů
Macinka ve Sněmovně zase jako puberťák ze zadní lavice. Za Havlem si ťukal na hlavu, když mu četl vlastní sliby Motoristů

Ministr zahraničí Petr Macinka se ve Sněmovně znovu předvedl jako muž s alternativně influencerskými…

Tento článek byl publikován ze zdrojů Inregion.cz

Web přináší pestrý mix článků z oblasti politiky, společnosti, bezpečnosti i aktuálních událostí doma i ve světě. Nejde jen o krátké zprávy, ale i o texty, které dávají tématům širší souvislosti a prostor pro hlubší pohled.Obsah kombinuje rychlé přehledy s publicistickými články a komentáři....

Všechny články tohoto autora →
Inregion.cz
Další články z kategorie Regionální
Zobrazit více
ZprávyDomácíRegionální
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.