Siniaková dala Djokovičovi eso a vyřadila ho z US Open. Pak ji zastavil manželský pár z Francie

Pondělí 25. srpna 2026, Arthur Ashe Stadium, smíšená čtyřhra. Kateřina Siniaková stojí na základní čáře, nadhazuje míč a posílá servis do servisového pole, kde čeká na return Novak Djoković, dvacetičtyřnásobný grandslamový šampion. Míč proletí kolem něj. Eso. Žádný dotek rakety, žádný pokus o return. V tenisovém slovníku to znamená jediné: podání dopadlo do správného pole a soupeř se míče vůbec nedotkl. A právě tenhle moment shrnuje celý zápas, ve kterém česká deblistka s britským partnerem Henrym Pattenem vyřadili v prvním kole nasazené jedničky, Arynu Sabalenkovou a Novaka Djokoviće.
Kvalifikace jako předehra ke skalpu
Siniaková s Pattenem se do hlavní soutěže mixu na US Open 2026 vůbec nemuseli dostat. Turnaj letos poprvé zavedl kvalifikaci a česko-britský pár musel projít dvěma koly, než se dostal do pavouku. Zvládli to bez ztráty setu: 4:1, 4:2 a poté 4:1, 4:2. Výsledky, které nevypadají jako cesta týmu, který se má za pár hodin postavit proti dvěma singlovým gigantům.
Jenže právě tady se láme klíč k celému příběhu. Sabalenková s Djokovićem byli nasazenými jedničkami a mediálním magnetem. Na druhé straně sítě ale stáli oba debloví světoví jedničky. Siniaková drží první příčku ve čtyřhře žen, Patten totéž na mužské straně. Takže „David proti Goliášovi“? Spíš střet dvou různých tenisových světů, singlové slávy proti deblovému řemeslu.
Zápas trval tři sety, rozhodl supertiebreak
Oficiální report US Open zachytil průběh zápasu, který se vyvíjel dramaticky. Sabalenková s Djokovićem vyhráli první set 4:1. Siniaková s Pattenem odpověděli 4:2 ve druhém. A v rozhodujícím supertiebreaku? Drtivých 10:2 pro česko-britský pár.
Právě supertiebreak je disciplína, kde se debloví specialisté cítí jako doma. Krátký formát, rychlá výměna stran, minimum prostoru pro singlové sólové akce. Sehranost, postavení na síti, schopnost číst soupeřův return, to všechno rozhoduje víc než singlový žebříček. A Siniaková tohle hraje celý život.
Její deblové CV mluví jasně:
- 11 grandslamových titulů ve čtyřhře žen
- Kariérní Zlatý Grand Slam ve čtyřhře (všechny čtyři grandslamy plus olympijské zlato)
- Olympijské zlato v mixu s Tomášem Macháčem z Paříže 2024
- Titul z wimbledonského mixu 2025
- Aktuální deblová světová jednička
Tohle není hráčka, která občas zkusí mix pro zábavu. Tohle je specialistka, pro kterou je skalp singlové hvězdy logickým vyústěním kariéry.
Stopku nedali Garciaovi, ale Monfilsovi
Po výhře nad Djokovićem a Sabalenkovou pokračovala Siniaková s Pattenem turnajem dál, až do čtvrtfinále. Tam na něčekal manželský pár, ale jiný, než se v některých zdrojích uvádí. Nebyli to Caroline Garciaová s Ugem Humbertem. Garciaová je od července 2025 provdaná za Borju Durána, nikoli za Humberta. Skutečný manželský pár, který Siniakovou zastavil, tvořili Gaël Monfils a Elina Svitolinová.
A byl to zápas na ostří nože. Skóre 5:4 (6), 4:5 (3), [10:8]; oba sety šly do tiebreaku, rozhodující supertiebreak skončil o dva body. ATP na svém webu věnovala postupu Monfilse a Svitolinové samostatný článek, ve kterém zdůraznila právě příběhovou linku manželského páru v mixu, na grandslamu spíš výjimka než norma.
Rok 2025? Siniaková mix vůbec nehrála
Důležitý detail, který se v rychlém zpravodajství snadno ztratí: celý příběh s esem na Djokoviće patří do roku 2026, nikoli 2025. Na US Open 2025 měla Siniaková v mixu původně nastoupit po boku Jannika Sinnera. Jenže 19. srpna 2025 se pár odhlásil ještě před startem soutěže a místo nich šli do pavouku Danielle Collinsová s Christianem Harrisonem.
Na US Open 2025 tak Siniaková hrála jen singl (prohra v prvním kole s Hailey Baptisteovou 5:7, 3:6) a ženskou čtyřhru, kde s Taylor Townsendovou jako nasazené jedničky došly až do finále. Djokovič v roce 2025 mix odehrál s Olgou Danilovićovou a vypadl v prvním kole. Byl to teprve jeho druhý grandslamový mix po Australian Open 2006, kde hrál s Anou Ivanovićovou.
Proč eso na Djokoviće není náhoda
Mediální titulky přirozeně zdůrazňují kontrast: žena dala eso muži, který vyhrál 24 grandslamů. Ale sportovní realita je složitější a zajímavější. Siniaková neservírovala na Djokoviće jako outsiderka z kvalifikace bez šance. Servírovala jako hráčka, která v mixu a deblu patří do absolutní světové špičky a která přesně ví, kam umístit podání proti returnu singlového hráče, jenž mix hraje jednou za dekádu.
Djokovićova mixová historie je totiž extrémně řídká, tři turnaje za dvacet let. Siniaková jich má za sebou desítky, včetně olympijského zlata a dvou grandslamových titulů. V tomto kontextu není eso překvapením. Je to přesně ten typ momentu, který debloví specialisté proti singlovým hvězdám vytvářejí pravidelně.
Čtvrtfinálový konec proti Monfilsovi a Svitolinové o dva body v supertiebreaku ukazuje, kde hranice Siniakové v mixu skutečně leží, ne u singlových legend, ale u sehraných párů, které mix berou stejně vážně jako ona.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Tobiáš Šindelář