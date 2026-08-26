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Domácí protlak z rajčat bez konzervantů a cukru: stačí jeden hrnec, síto a 30 minut. Kupovaný už nikdy nekoupíte

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Rajčata jsou nejen základem kuchyní po celém světě, ale také plátnem kulinářského potenciálu. Skvěle jim to sluší třeba ve formě protlaku.
Rajčata nevhodná pro zavařování: Ta nedozrálá nemají v zavařovačce co dělat

Rajčata nevhodná pro zavařování: Ta nedozrálá nemají v zavařovačce co dělat

Zdroj: Depositphotos
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Chalupáři-Zahrádkáři

Články z Chalupari-Zahradkari.cz nabízejí praktický pohled na vše, co souvisí s bydlením, zahradou, údržbou domu i radostmi chatařského života. Obsah je určen čtenářům, kteří ocení jednoduché návody, chytré vychytávky, přírodní postupy a zkušenosti vycházející z každodenní praxe. Nechybí tipy na...

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