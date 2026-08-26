Domácí protlak z rajčat bez konzervantů a cukru: stačí jeden hrnec, síto a 30 minut. Kupovaný už nikdy nekoupíte

Rajčata jsou neuvěřitelně všestranná a používají se v nesčetných pokrmech napříč různými kuchyněmi. Představují mimo jiné i vynikající
zdroj vitaminu C, draslíku, kyseliny listové a vitaminu K. A zajímavé je také to, že podle webu VegRecipesOfIndia mají svou identitu sice hluboce zakořeněnou v italské kuchyni, ale do Evropy byla přivezena z Ameriky až v 16. století. Příprava domácího rajčatového pyré
Domácí pyré je čerstvější, chutnější a neobsahuje konzervační látky a cukry, které se často vyskytují v kupovaných verzích. Rozhodně tedy stojí za to ho vyzkoušet. Co budete potřebovat:
Zralá, šťavnatá rajčata Sůl podle chuti Zdroj fotografie: Pixabay Rajčata nevhodná pro zavařování: Ta nedozrálá nemají v zavařovačce co dělat.
Začněte důkladným omytím rajčat. Rozkrojte je na čtvrtiny a odstraňte stopky a všechny tvrdé části v blízkosti jádra. Poté z plodů vymačkejte šťávu a
pomocí jemného síta nebo plátna na sýr ji přeceďte do čisté mísy. Pak ji nalijte do velkého hrnce a na mírném ohni ji přiveďte k varu. Nechte redukovat, dokud nezhoustne na požadovanou konzistenci. Občas zamíchejte, aby se nepřipálila, jak radí web ZeroWasteChef.
Jakmile pyré zhoustne, osolte ho podle chuti. Pokud jsou vaše rajčata mírně nedozrálá, můžete přidat také špetku cukru, abyste vyrovnali kyselost.
Po vychladnutí pak hotový protlak přendejte do sterilizovaných sklenic ( podrobný návod už Chalupáři-Zahrádkáři také zveřejnili). Uzavřete a skladujte v chladničce po dobu až jednoho týdne, nebo zmrazte či sterilujte pro delší skladování. Zdroj fotografie: Pixabay Aby ani jedno jediné rajče z vaší letošní úrody nepřišlo nazmar, musíte vše včas zpracovat – třeba do podoby chutné omáčky. Jak využít domácí protlak
Bude se vám hodit třeba jako perfektní základ omáček k těstovinám, do kari nebo k dušenému masu – dodá jim hloubku a bohatost.
V případě, že chcete připravit svěží a aromatickou omáčku na pizzu, do pyré nejdříve přimíchejte bylinky a koření a pak ho rozetřete po korpusu. A pro přípravu marinády k tomu všemu přilijte ještě trochu oleje a naložte do ní maso nebo zeleninu podle libosti.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Redakce Chalupáři-Zahrádkáři