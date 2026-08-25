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Vivo V80 Lite 5G oficiálně: solidní výbava, které dominuje nadstandardní kapacita baterie

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Vivo pokračuje v představování nových mobilů. Tentokrát jsme se dočkali Vivo V80 Lite 5G, tedy spíše mobilu střední třídy, který má co nabídnout. Slušné specifikace...
Vivo V80 Lite 5G oficiálně: solidní výbava, které dominuje nadstandardní kapacita baterie

Vivo V80 Lite 5G oficiálně: solidní výbava, které dominuje nadstandardní kapacita baterie

Zdroj: Vivo
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Dotekomanie.cz

Dotekomanie.cz je nezávislý magazín zaměřený na mobilní technologie, chytrá zařízení a digitální svět. Přináší aktuální novinky, recenze, návody a komentáře ze světa smartphonů, tabletů, aplikací, Androidu, Applu, umělé inteligence i dalších technologií, které ovlivňují každodenní používání...

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