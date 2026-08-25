Vivo V80 Lite 5G oficiálně: solidní výbava, které dominuje nadstandardní kapacita bateriePřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Vivo V80 Lite 5G oficiálně: solidní výbava, které dominuje nadstandardní kapacita baterie
Zajímavých her je v dnešní době relativně málo. Dost často se stává, že jeden typ hry je k dispozici v...
Možná si ještě pamatujete na dobu, kdy najít něco v nastavení v mobilu, bylo na delší dobu. Pak jsme se...
Sony se sice stáhlo z několika trhů, včetně toho českého, i tak si mobily této značky nacházejí cestu do...
Systém značení nových modelů je někdy trochu komplikovaný, možná i chaotické. Huawei první představil...
Dotekomanie.cz je nezávislý magazín zaměřený na mobilní technologie, chytrá zařízení a digitální svět. Přináší aktuální novinky, recenze, návody a komentáře ze světa smartphonů, tabletů, aplikací, Androidu, Applu, umělé inteligence i dalších technologií, které ovlivňují každodenní používání...Všechny články tohoto autora →
- Spousta Čechů ho v roce 2007 měla, ale po chvíli vyhodila. Dnes se ne až tak vzácný telefon draží za 5 milionů
- Bez Google účtu váš telefon Xiaomi nedělá ani polovinu toho, co umí. Přihlášení zabere minutu a změní vše
- Google srazil cenu předplatného o třetinu a zdvojnásobil úložiště. Netflix by si z toho měl vzít příklad
- Facebook, Instagram i WhatsApp zavedou předplatné. Za 85 Kč měsíčně ale nezískáte tolik, kolik si myslíte