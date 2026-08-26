Rok 2027 může změnit rozhodování o důchodu. Čekatelé zvažují, kdy o penzi skutečně požádat

Odejít do důchodu ještě letos, nebo několik měsíců počkat? Pro část lidí, kteří splní podmínky pro starobní penzi na přelomu let 2026 a 2027, nejde jen o rozhodnutí, zda chtějí dál pracovat. Ve hře je také způsob výpočtu důchodu, nová pravidla pro ocenění péče, sdílení příjmů mezi manželi i lednová valorizace. Jednoduchá odpověď, že rok 2026 nebo naopak rok 2027 bude vždy výhodnější, proto neexistuje. Každý případ může vyjít jinak podle výdělků, délky pojištění, počtu dětí i přesného data odchodu.
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Výpočet nových důchodů se postupně zpřísňuje
První rozdíl je ukrytý přímo ve vzorci, podle kterého se nově přiznávané důchody počítají. Důchodová reforma nastavila postupné zpomalování růstu nových penzí. U důchodů přiznaných v roce 2026 se za každý celý rok pojištění započítává 1,495 procenta výpočtového základu. V roce 2027 už to bude 1,490 procenta. Rozdíl na první pohled nevypadá dramaticky, u desítek let pojištění se ale jednotlivé změny sčítají.
Mění se také část příjmů, která se započítává do první redukční hranice. Zatímco v roce 2026 je to 99 procent, v roce 2027 už jen 98 procent. Tento postup má pokračovat i v dalších letech, až se zápočet postupně sníží na 90 procent. Reforma tedy skutečně znamená, že samotný výpočtový vzorec bude rok od roku o něco méně štědrý. To ale ještě neznamená, že každý, kdo může odejít v roce 2026, má automaticky spěchat s žádostí. Do výsledku totiž vstupují i další okolnosti.
Rok 2027 přinese výhodnější pravidla pro některé rodiče a pečující
Právě tady se situace začíná komplikovat. Od ledna 2027 se změní způsob, jakým stát při výpočtu penze oceňuje některé doby péče. U péče o dítě do tří let se začne používat takzvaný fiktivní vyměřovací základ. ČSSZ přitom porovná nový způsob výpočtu s dosavadním zohledněním péče a použije variantu, která vyjde pro žadatele lépe.
Nová pravidla se mohou týkat také péče, která proběhla mnoho let před rokem 2027, pokud bude samotný důchod přiznán až od 1. ledna 2027. Právě pro některé rodiče nebo lidi, kteří dlouhodobě pečovali o blízkou osobu, proto nemusí být rychlejší odchod v roce 2026 nejlepší variantou. U důchodů přiznaných do konce roku 2026 se totiž nový srovnávací mechanismus zpětně používat nebude.
Změny se dotknou také výchovného. U nově přiznávaných důchodů od roku 2027 se u prvních dvou dětí bude primárně uplatňovat ocenění prostřednictvím fiktivního vyměřovacího základu. Pokud by však tento výpočet vyšel méně výhodně než současné výchovné, má být použita výhodnější varianta. Pevné výchovné 500 korun bude u nových penzí automaticky náležet za třetí a každé další vychované dítě.
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Manželé budou moci sdílet své výdělky pro výpočet penze
Další novinka může být zajímavá především pro páry, u nichž byly během společného života velké rozdíly v příjmech. Od roku 2027 začne fungovat dobrovolné sdílení vyměřovacích základů mezi manželi a registrovanými partnery. Princip je poměrně jednoduchý. Příjmy obou partnerů za vybrané celé roky trvání svazku se sečtou a rozdělí na polovinu.
Smyslem je zmírnit situace, kdy jeden z partnerů dlouhé roky vydělával výrazně méně například proto, že převzal větší část péče o děti. Sdílení ale není automatické a vyžaduje společné prohlášení obou partnerů. Navíc se týká až důchodů přiznávaných od roku 2027. Ani zde proto nelze říct, že se čekání vyplatí všem. U některých dvojic může mít nový mechanismus smysl, u jiných by žádnou výhodu nepřinesl.
Do rozhodování vstupuje také lednová valorizace
Další neznámou představuje zvýšení důchodů od ledna 2027. Aktuální návrh Ministerstva práce a sociálních věcí počítá s tím, že základní výměra důchodu vzroste z letošních 4 900 na 5 200 korun. Běžná valorizace by tak u většiny penzí znamenala zvýšení o 300 korun měsíčně, zatímco procentní část by se podle současného návrhu nezvyšovala.
Ani tato část však v srpnu 2026 ještě nemusí být definitivní. Vláda může podle zákonných možností rozhodnout o vyšším zvýšení a členové koalice už připustili, že se o této variantě bude jednat. Pro člověka, který zvažuje přiznání penze na konci roku, je proto podstatné sledovat konečné rozhodnutí, nikoliv pouze současné odhady.
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Rozhoduje datum přiznání, ne pouze den, kdy člověk vyplní žádost
Častou chybou je zaměňovat datum podání žádosti s datem, od kterého je důchod přiznán. Právě rok přiznání důchodu určuje, podle jakých parametrů se penze vypočítá. Žádost o řádný starobní důchod lze podle ČSSZ podat nejdříve čtyři měsíce před požadovaným datem přiznání. U řádného důchodu je možné žádat také zpětně, zatímco předčasný starobní důchod zpětně přiznat nelze.
U předčasného důchodu je navíc potřeba postupovat zvlášť opatrně. Jeho přiznání je nevratné a důchod se trvale krátí podle toho, o kolik dříve člověk odchází. Několik dnů může v některých případech znamenat další započatý devadesátidenní úsek a tím i další krácení penze. Právě proto ČSSZ sama doporučuje vhodné datum předčasného důchodu konzultovat.
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Univerzální rada pro rok 2026 a 2027 neexistuje
Kdo má možnost odejít do penze na přelomu obou let, neměl by rozhodovat pouze podle jednoho čísla. Rok 2026 nabízí o něco příznivější parametry základního výpočtu nového důchodu. Rok 2027 ale současně přinese nové možnosti ocenění péče a sdílení vyměřovacích základů, které mohou být pro část budoucích penzistů výhodnější.
Nejrozumnější proto není automaticky utíkat do důchodu ještě letos ani bez dalšího čekat na leden. Vyplatí se nechat si propočítat konkrétní varianty podle několika možných dat přiznání. ePortál ČSSZ nabízí orientační výpočet starobního důchodu a dokáže zobrazit také odhad pro budoucí roky. Konečnou částku ovšem stanoví až Česká správa sociálního zabezpečení při skutečném řízení o žádosti.
U důchodu, který člověk může pobírat dalších dvacet nebo třicet let, může mít dobře zvolené datum mnohem větší cenu než několik měsíců čekání nebo uspěchané rozhodnutí.
ceskeduchody.cz, cssz.cz, mpsv.gov.cz, ceskenoviny.cz