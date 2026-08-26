Boston se změnil na BQSTQN a jedno jméno přeškrtali šestnácti X. Nejpodivnější chyby na Stanley Cupu

Právě díky tomu lze na Stanley Cupu číst historii Montreal Canadiens, Toronto Maple Leafs, Detroit Red Wings, Edmonton Oilers a všech dalších šampionů téměř jako ve stříbrné kronice. Jenže kroniku píší lidé. A lidé dělají chyby.
Výsledkem je trofej, na které najdeme špatně napsané názvy klubů, zkomolená jména, jednoho hráče dvakrát a dokonce šestnáct písmen X vyražených přes jméno člověka, který tam vůbec neměl být. NHL sama dnes označuje podobné omyly za jednu z oblíbených zvláštností poháru.
Boston Bruins? Ne. BQSTQN Bruins
Jedna z nejslavnějších chyb vznikla po Stanley Cupu 1972. Boston Bruins tehdy získali druhý titul během tří sezon. Bobby Orr, Phil Esposito, Gerry Cheevers a další měli být navždy zapsáni do historie.
A byli. Jen jejich klub dostal poněkud zvláštní jméno. Na Stanley Cupu se objevil nápis: BQSTQN BRUINS. Dvě písmena O nahradilo Q. Chyba zůstala a stala se natolik známou, že ji NHL používá jako jeden z typických příkladů charakteru trofeje.
Člověk by čekal, že právě název klubu bude tím posledním, co se dá při rytí splést. Stanley Cup má jiné zkušenosti.
Toronto Maple LEAES a New York ILANDERS
Boston není jediným klubem, kterému trofej trochu upravila identitu. Toronto Maple Leafs jsou na jednom místě uvedeni jako MAPLE LEAES. New York Islanders se zase v roce 1981 změnili na ILANDERS.
To je na historii poháru téměř půvabné. Dnešní profesionální sport vytváří digitální grafické manuály, přesné databáze a několikanásobné kontroly každého loga i jména. Stanley Cup ale vznikal v době ruční práce a tuto tradici si z velké části zachoval.
Jména nejsou na povrch vytištěna počítačovou tiskárnou. Písmena se do kovu vyrážejí jednotlivě pomocí raznic. Rytkyně Louise St. Jacques při práci na sestavě Tampa Bay Lightning z roku 2020 popisovala, že každý řádek je potřeba přesně rozměřit a následně jednotlivé znaky ručně vyrazit. Práce na 52 jménech trvala déle než devět dní.
A Stanley Cup chyby neodpouští tlačítkem Ctrl+Z.
Toronto dokázalo zkomolit během jednoho roku skoro polovinu vedení
Zvlášť povedenou kapitolu vytvořili vítězní Toronto Maple Leafs roku 1964. Trenér Punch Imlach je vyryt jako G PUNCH IMIACH. Frank „King“ Clancy se změnil na FRANK KING CLANCE. Kapitán George Armstrong přišel o jedno písmeno a stal se G ARMSTROG. A nejsou to jediné drobné anomálie této éry.
U Detroitu 1954 je trenér Tommy Ivan zapsán jako Thomas Nivan, Alex Delvecchio jako Alex Belvecchio a Tony Leswick jako Tony Leswich.
Kdyby šlo o školní písemku, člověk by začal podezřívat autora z velmi špatného dne. Na Stanley Cupu se z toho po desetiletích stává artefakt.
Jacques Plante vyhrál pětkrát za sebou. Jeho jméno vypadalo pokaždé jinak
Jedna z nejkrásnějších kuriozit patří Jacquesi Planteovi. Legendární brankář Montreal Canadiens získal Stanley Cup pět sezon za sebou v letech 1956 až 1960. Na trofeji se tak jeho jméno objevilo pětkrát. A podle NHL bylo pokaždé vyryto trochu jinak.
V roce 1959 například najdeme zkrácené JACQ PLANTE. Ve stejné montrealské sestavě se Ken Reardon změnil na „Kenny Readon“, Bill Hicke na „Will Hicke“ a Tom Johnson na „Thom Johnson“.
Plante tedy dokázal něco, co se možná žádnému jinému hráči nepodaří: získat pět Stanley Cupů za sebou a současně vytvořit malou sbírku variant vlastního jména.
Turk Broda je na jednom vítězném týmu dvakrát
Ještě zvláštnější případ představuje brankář Toronto Maple Leafs Turk Broda. Po titulu roku 1942 se jeho jméno objevilo na Stanley Cupu dvakrát. Jednou jako TURK BRODA. Podruhé jako WALTER BRODA, což bylo jeho skutečné křestní jméno. Tentýž muž tak dostal za jediný Stanley Cup dvě místa.
Možná nejde o typickou pravopisnou chybu. Spíš o historický zmatek mezi přezdívkou a občanským jménem. Výsledek je ale stejný: Broda na trofeji reprezentuje dva lidi, přestože existoval jen jeden.
Basil Pocklington se na pohár dostal. Pak přišlo šestnáct X
Nejslavnější „oprava“ Stanley Cupu ale není překlep. Je to vymazání. Edmonton Oilers získali v roce 1984 svůj první Stanley Cup a začali dynastii kolem Wayna Gretzkyho, Marka Messiera, Jariho Kurriho a Paula Coffeyho.
Majitel klubu Peter Pocklington nechal mezi jména dodaná k vyrytí přidat také svého otce Basila Pocklingtona. Problém byl jednoduchý. Jeho otec neměl s mužstvem žádnou oficiální funkci a na Stanley Cup podle pravidel neměl nárok.
Jméno se přesto na pohár dostalo. Když NHL věc řešila, nedošlo k jemnému přebroušení nebo výměně celé části trofeje. Přes jméno bylo vyraženo šestnáct písmen X. Dodnes tam jsou. A možná jde o vůbec nejvýmluvnější varování pro každého majitele sportovního klubu: rodinné vazby jsou krásné, ale Stanley Cup má vlastní personální pravidla.
Adam Deadmarsh dostal jako první skutečnou opravu
Dlouho platilo, že chyba se prostě stala součástí poháru. To se změnilo v roce 1996. Colorado Avalanche získali v první sezoně po přesunu z Quebecu Stanley Cup a na trofej bylo přidáno jméno útočníka Adama Deadmarshe. Jenže rytina říkala: ADAM DEADMARCH.
Tentokrát se rozhodlo, že chyba nezůstane. Jméno bylo opraveno, což NHL označuje za první podobnou korekci v historii Stanley Cupu.
Je to docela symbolické. V roce 1996 už NHL fungovala v mnohem profesionálnějším mediálním prostředí než o čtyřicet nebo sedmdesát let dříve. Chyba, kterou by kdysi všichni přijali jako další podivnost stříbrné kroniky, už byla příliš viditelná.
Dnes se chyba hlídá skoro jako bezpečnostní incident
Moderní kluby vědí, že fotografie nového rytí budou okamžitě sdíleny po celém světě.
Pittsburgh Penguins například v roce 2016 při zveřejnění svých nově vyrytých jmen rovnou upozornili, že všechna jsou napsána správně. Některé znaky na fotografiích působily nejasně, takže klub fanoušky ujistil, že nejde o další historickou chybu.
V červenci 2026 dostali na pohár své nové zápisy šampioni Carolina Hurricanes. Proces už probíhá s přesnými seznamy, fotografickou dokumentací a mnohem větší kontrolou než v minulosti. Přesto úplně sterilní Stanley Cup možná ani nechceme.
Chyby totiž nezmizí, ani když se část poháru odstraní
Stanley Cup nemůže růst donekonečna. Když se spodní prstenec zaplní, po přibližně třinácti letech je nejstarší pás odstraněn, ostatní se posunou nahoru a dolů přijde nový prázdný. Staré pásy ale nekončí ve šrotu. Jsou uchovávány v Hokejové síni slávy v Torontu.
Historie tedy z aktivního poháru postupně odchází. Neztrácí se. A spolu s vítězi odcházejí i jejich překlepy.
Právě to je na Stanley Cupu krásné. Trofej se nesnaží předstírat, že více než sto let hokejové historie vznikalo dokonale. Vznikalo rukama lidí. Někdo vyhrál sedmý zápas. Někdo přinesl pohár do šatny.
A někdo potom vzal kladívko, raznici s písmenem O – a dvakrát sáhl po Q.
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Zdroje: NHL.com – Stanley Cup has incredible history [1], Hockey Hall of Fame – Stanley Cup Journals: Engraving errors [2], Tampa Bay Lightning – How the 2019-20 Lightning were engraved on the Stanley Cup [3], NHL.com – Maple Leafs made it three straight Cup titles in 1963-64 [4], NHL.com – Canadiens dynasty won Cup for fourth straight time in 1958-59 [5], NHL.com – Penguins get names engraved on Stanley Cup [6].